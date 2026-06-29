Мікі Рурк налякав фанатів: секс-символа 80-х помітили на вулиці без зубів (ФОТО)

73-річний американський актор Мікі Рурк, який у 1980–1990-х роках був одним з найвідоміших секс-символів Голлівуду, потрапив в об’єктиви папараці. Актора сфотографували під час прогулянки Лос-Анджелесом, а нові кадри швидко розлетілися світовими медіа та соцмережами.

Мікі Рурк. Фото: ТАСС

На оприлюднених фотографіях Мікі Рурк прогулюється із трьома собаками. Актор був одягнений у сіре худі з капюшоном, рвані світлі джинси, білі кросівки та сонцезахисні окуляри-авіатори. Попри спробу залишитися непоміченим, фотографам вдалося зробити чіткі кадри, на яких видно відсутність кількох передніх зубів, а також неохайний зовнішній вигляд актора. На фото можна помітити плями на одязі Рурка.

Мікі Рурк. Фото: X17online.com

У соцмережах здивовані виглядом 73-річного актора, який вважався свого часу секс-символом.

Мікі Рурк. Фото: X17online.com

Мікі Рурк. Фото: X17online.com

Поява цих фото стала продовженням непростого періоду в житті голлівудської зірки. Кілька місяців тому Рурк потрапив у скандал через судовий спір з власником орендованого будинку. Орендодавець вимагав його виселення через борг приблизно у 60 тисяч доларів, тоді як сам актор заявляв, що припинив сплачувати оренду через антисанітарні умови, проблеми з гризунами та несправну сантехніку. Після виселення Міккі Рурк оселився в одному з готелів Західного Голлівуду.

Близькі до актора люди характеризують його становище як "багатий бідний". За їхніми словами, Рурк і досі отримує значні гонорари за зйомки, однак витрачає кошти майже так само швидко, як заробляє.

Міккі Рурк став світовою знаменитістю після виходу стрічок "Дев'ять з половиною тижнів", "Янгольське серце" та "Місто гріхів". Після тривалої перерви він тріумфально повернувся до великого кіно з фільмом "Рестлер" у 2008 році, який приніс йому номінацію на премію "Оскар", а також нагороди "Золотий глобус" і BAFTA.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лисий Мікі Рурк занепокоїв фанатів.