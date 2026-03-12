Відомого голлівудського актора остаточно вигнали з дому

Відомого американського актора Мікі Рурка офіційно виселили з будинку в Лос-Анджелесі після судового рішення на користь власника нерухомості. Як пише видання Page Six, резиденція актора на Дрексел-авеню тепер повернута під контроль орендодавця Еріка Т. Голді.

Мікі Рурк. Фото: EPA / UPG

Згідно з судовими документами, рішення було винесене заочно Вищим судом округу Лос-Анджелес. Це означає, що актор не з’явився до суду або не подав офіційної відповіді на позов у встановлений термін.

Ще у грудні минулого року власник будинку подав позов, вимагаючи, щоб Мікі Рурк протягом трьох днів звільнив житло або погасив заборгованість за оренду у розмірі 59 100 доларів. Однак, як вказують документи, ситуацію врегулювати не вдалося.

У січні папараці помітили актора, коли він вивозив свої речі з дому. Наступного дня біля будинку з’явилася вантажівка для перевезення майна. Після цього стало відомо, що Рурк тимчасово оселився у розкішному готелі в Західному Голлівуді, де вартість номерів починається приблизно від 550 доларів за ніч.

Ситуація привернула додаткову увагу після того, як подруга актора Лія-Джоель Джонс запустила кампанію зі збору коштів на платформі GoFundMe. Метою було зібрати 100 тисяч доларів, щоб допомогти уникнути виселення. Однак сам Рурк публічно заперечив свою причетність до цієї ініціативи.

"Якби мені потрібні були гроші, я б не просив жодної клятої милостині. Я б краще засунув пістолет собі в дупу та натиснув на курок. Це дуже ганебно", — заявив актор.

Його менеджерка Кімберлі Гайнс заявила, що Рурк очікує на великі гонорари, адже ЗМІ привернули додаткову увагу до актора.

