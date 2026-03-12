logo_ukra

BTC/USD

69455

ETH/USD

2029.46

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Відомого голлівудського актора остаточно вигнали з дому
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомого голлівудського актора остаточно вигнали з дому

Голлівудського актора Мікі Рурка офіційно виселили з будинку через борг за оренду на понад 59 тисяч доларів.

12 березня 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Відомого американського актора Мікі Рурка офіційно виселили з будинку в Лос-Анджелесі після судового рішення на користь власника нерухомості. Як пише видання Page Six, резиденція актора на Дрексел-авеню тепер повернута під контроль орендодавця Еріка Т. Голді.

Відомого голлівудського актора остаточно вигнали з дому

Мікі Рурк. Фото: EPA / UPG

Згідно з судовими документами, рішення було винесене заочно Вищим судом округу Лос-Анджелес. Це означає, що актор не з’явився до суду або не подав офіційної відповіді на позов у встановлений термін.

Ще у грудні минулого року власник будинку подав позов, вимагаючи, щоб Мікі Рурк протягом трьох днів звільнив житло або погасив заборгованість за оренду у розмірі 59 100 доларів. Однак, як вказують документи, ситуацію врегулювати не вдалося.

У січні папараці помітили актора, коли він вивозив свої речі з дому. Наступного дня біля будинку з’явилася вантажівка для перевезення майна. Після цього стало відомо, що Рурк тимчасово оселився у розкішному готелі в Західному Голлівуді, де вартість номерів починається приблизно від 550 доларів за ніч.

Ситуація привернула додаткову увагу після того, як подруга актора Лія-Джоель Джонс запустила кампанію зі збору коштів на платформі GoFundMe. Метою було зібрати 100 тисяч доларів, щоб допомогти уникнути виселення. Однак сам Рурк публічно заперечив свою причетність до цієї ініціативи.

"Якби мені потрібні були гроші, я б не просив жодної клятої милостині. Я б краще засунув пістолет собі в дупу та натиснув на курок. Це дуже ганебно", — заявив актор.

Його менеджерка Кімберлі Гайнс заявила, що Рурк очікує на великі гонорари, адже ЗМІ привернули додаткову увагу до актора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лисий Мікі Рурк занепокоїв фанатів.

Також "Коментарі" писали, що Чак Норріс поділився фото з гірського походу на пік Лассен у 85 років..



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://pagesix.com/2026/03/10/celebrity-news/mickey-rourke-officially-kicked-out-of-la-home/
Теги:

Новини

Всі новини