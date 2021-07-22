Мишина заговорила после разрыва отношений с Эллертом: доверие раскрывается болью

По словам украинской актрисы, главной героини проекта "Холостячка" Ксении Мишиной, которая накануне сообщила о расставании со своим избранником Александром Эллертом, "иногда доверие раскрывается болью, а любовь рождается из холода в сердце". Так знаменитость подписала свой новый снимок в Instagram, пишет OBOZREVATEL.

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

В публикации Мишина также отметила, что красота – это самое простое и одновременно великое свойство женщины.





Накануне победитель шоу "Холостячка", сценарист студии "95 квартал" Александр Эллерт высказался о разрыве отношений с главной героиней проекта, актрисой Ксенией Мишиной. Экс-возлюбленный считает, что у нее "в голове огурцы осознанности", однако не в его силах это изменить. На своей странице в соцсети Instagram комик выложил соответствующую сториз. Также известно, что Эллерт отправился в путешествие вместе с Ксенией и ее сыном Платоном, но вернулся домой уже один.

К слову, после завершения романтического проекта "Холостячка" стало известно, что украинской актрисе Ксении Мишиной и комику Александру Эллерту удалось сохранить свои романтические отношения, и пара осталась вместе. Влюбленные проживали совместно с сыном актрисы Платоном. Ксения призналась, что как только выключились камеры, с тех пор они не расставались и жили вместе очень счастливо. Влюбленные рассказали, что им сложно было скрывать свои отношения, хоть они и старались, но внимательные подписчики все подмечали.

Вся страна наблюдала за тем, как развиваются отношения первой украинской "холостячки" и Александра Эллерта. Недавно они наконец показали, какие сделали татуировки.





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