logo
Русский Українська

BTC/USD

32113.26

ETH/USD

1986.81

LTC/USD

117.78

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Мишина заговорила после разрыва отношений с Эллертом: доверие раскрывается болью
commentss НОВОСТИ Все новости

Мишина заговорила после разрыва отношений с Эллертом: доверие раскрывается болью

Накануне актриса сообщила о расставании с победителем шоу "Холостячка", сценаристом "95 квартала" Александром Эллертом

сегодня, 14:17
Автор:

Елизавета Черных

По словам украинской актрисы, главной героини проекта "Холостячка" Ксении Мишиной, которая накануне сообщила о расставании со своим избранником Александром Эллертом, "иногда доверие раскрывается болью, а любовь рождается из холода в сердце".  Так знаменитость подписала свой новый снимок в Instagram, пишет OBOZREVATEL.

Мишина заговорила после разрыва отношений с Эллертом: доверие раскрывается болью

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

В публикации Мишина также отметила, что красота – это самое простое и одновременно великое свойство женщины. 

Мишина заговорила после разрыва отношений с Эллертом: доверие раскрывается болью - фото 2

Накануне победитель шоу "Холостячка", сценарист студии "95 квартал" Александр Эллерт высказался о разрыве отношений с главной героиней проекта, актрисой Ксенией Мишиной. Экс-возлюбленный считает, что  у нее "в голове огурцы осознанности", однако не в его силах это изменить. На своей странице в соцсети Instagram комик выложил соответствующую сториз. Также известно, что Эллерт отправился в путешествие вместе с Ксенией и ее сыном Платоном, но вернулся домой уже один. 

К слову, после завершения романтического проекта "Холостячка" стало известно, что украинской актрисе Ксении Мишиной и комику Александру Эллерту удалось сохранить свои романтические отношения, и пара осталась вместе. Влюбленные проживали совместно с сыном актрисы Платоном. Ксения призналась, что как только выключились камеры, с тех пор они не расставались и жили вместе очень счастливо. Влюбленные рассказали, что им сложно было скрывать свои отношения, хоть они и старались, но внимательные подписчики все подмечали.   

Вся страна наблюдала за тем, как развиваются отношения первой украинской "холостячки" и Александра Эллерта. Недавно они наконец показали, какие сделали татуировки.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/doverie-raskryivaetsya-bolyu-mishina-narushila-molchanie-posle-rasstavaniya-s-ellertom.htm?_ga=2.119440137.1684376341.1626767873-227395441.1620644266&_gl=1*3mabd9*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTY
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ