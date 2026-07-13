Младшая на 29 лет: 62-летнего Брэда Питта заскочили за поцелуями (ФОТО)

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон привлекли внимание неожиданным появлением. Пару сфотографировали во время четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Испании и Бельгии, который состоялся на стадионе SoFi в Калифорнии. Больше всего привлекли кадры, на которых влюбленные нежно обнимаются и целуются прямо на трибунах.

Брэд Питт. Фото: EPA

62-летний Питт и 33-летняя дизайнер ювелирных изделий Инес де Рамон не скрывали своих чувств, пока наблюдали за победой Испании над Бельгией со счетом 2:1. Фотографии быстро распространились в социальных сетях и стали предметом активного обсуждения поклонников актера.

На футбольный матч пара пришла вместе с еще одной звездной семьей – испанскими актерами Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус. Каждый поддерживал свою команду: Брэд Питт надел футболку сборной США и белую кепку, а Инес де Рамон, имеющая испанские корни, появилась в футболке сборной Испании и украсила лицо красной символикой в поддержку команды.

Отношения Брэда Питта и Инес де Рамон продолжаются почти четыре года. Впервые они появились вместе на публике осенью 2022 во время концерта Боно. С тех пор пару регулярно видят на светских мероприятиях, хотя они редко комментируют личную жизнь. В западных медиа неоднократно появлялись сообщения о возможной помолвке, однако официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

До романа с Инесом Брэдом Питтом был женат на Анджелине Джоли. После продолжительного и громкого развода актер практически не поддерживает отношения с детьми, о чем не раз сообщали американские СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 5 из 6 детей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказываются от фамилии отца.

Также "Кометнари" писали, что первый муж Анджелины Джоли изменился до неузнаваемости.