5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовляються від прізвища батька

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Slava Kot
Голлівудська історія розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта триває вже майже 10 років і дедалі більше дітей колишнього подружжя публічно або офіційно відмовляються від прізвища батька. Наразі 5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилися від прізвища останнього.
Весілля Джолі та Пітта у 2014 році. Фото: People
Вперше публічно про відмову від прізвища "Пітт" на користь "Джолі" заявила Шайлі у 2024 році. Після досягнення повноліття вона офіційно забрала частину батькового прізвища у своєму імені.
Захара також публічно представлялася як Захара Джолі, а тепер подала документи для офіційного оформлення зміни прізвища.
Старший син Меддокс уже неодноразово з’являвся у професійних проєктах під прізвищем Джолі. Вів'єн використовувала ім’я "Вів'єн Джолі" під час театральних та творчих проєктів, а Нокс у деяких випадках також не використовує прізвище батька.
Таким чином, щонайменше четверо дітей подружжя вже дистанціювалися від прізвища Пітта, а щодо ще одного сина існують непідтверджені повідомлення у ЗМІ. Хоча слід зауважити, що не всі ці зміни були оформлені юридично.
Аналітики шоу-бізнесу пов’язують такі рішення з наслідками конфлікту між Джолі та Піттом після їхнього гучного розлучення у 2016 році. Тоді між колишнім подружжям почалися багаторічні судові суперечки щодо опіки над дітьми та спільного майна. Особливу увагу привернув інцидент на борту приватного літака у 2016 році, після якого проти Пітта проводили перевірку за підозрами у неналежному поводженні з дітьми.
У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей (троє прийомних і троє біологічних):
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анджеліні Джолі виповнилося 51. Як змінювалася акторка впродовж кар’єри в кіно.
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