logo_ukra

BTC/USD

63899

ETH/USD

1733.63

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал 5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовляються від прізвища батька
commentss НОВИНИ Всі новини

5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовляються від прізвища батька

Шайло, Захара, Меддокс та інші діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта дедалі частіше відмовляються від прізвища батька.

18 червня 2026, 16:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Голлівудська історія розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта триває вже майже 10 років і дедалі більше дітей колишнього подружжя публічно або офіційно відмовляються від прізвища батька. Наразі 5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилися від прізвища останнього.

5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовляються від прізвища батька

Весілля Джолі та Пітта у 2014 році. Фото: People

Вперше публічно про відмову від прізвища "Пітт" на користь "Джолі" заявила Шайлі у 2024 році. Після досягнення повноліття вона офіційно забрала частину батькового прізвища у своєму імені.

Захара також публічно представлялася як Захара Джолі, а тепер подала документи для офіційного оформлення зміни прізвища.

"Мені просто здалося, що це прізвище більше символізує мене, і я більше пишаюся ним, ніж прізвищем мого батька. Для мене, якщо у вас є один з батьків, який виконує всю важку роботу... цілком логічно мати ім’я, яке символізує його", — пояснила Захара.

Старший син Меддокс уже неодноразово з’являвся у професійних проєктах під прізвищем Джолі. Вів'єн використовувала ім’я "Вів'єн Джолі" під час театральних та творчих проєктів, а Нокс у деяких випадках також не використовує прізвище батька.

Таким чином, щонайменше четверо дітей подружжя вже дистанціювалися від прізвища Пітта, а щодо ще одного сина існують непідтверджені повідомлення у ЗМІ. Хоча слід зауважити, що не всі ці зміни були оформлені юридично.

Аналітики шоу-бізнесу пов’язують такі рішення з наслідками конфлікту між Джолі та Піттом після їхнього гучного розлучення у 2016 році. Тоді між колишнім подружжям почалися багаторічні судові суперечки щодо опіки над дітьми та спільного майна. Особливу увагу привернув інцидент на борту приватного літака у 2016 році, після якого проти Пітта проводили перевірку за підозрами у неналежному поводженні з дітьми. 

У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей (троє прийомних і троє біологічних):

  • - Меддокс Шиван — народився у 2001 році, усиновлений з Камбоджі
  • - Пакс Тьєн — народився у 2003 році, усиновлений з В’єтнаму
  • - Захара Марлі — народилася у 2005 році, удочерена з Ефіопії
  • - Шайло Нувель — біологічна донька, яка народилася у 2006 році
  • - Вів'єн Маршелін — біологічна донька, яка народилася у 2008 році
  • - Нокс Леон — біологічний син, який народився у 2008 році

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анджеліні Джолі виповнилося 51. Як змінювалася акторка впродовж кар’єри в кіно.

Також "Коментарі" писали, що 17-річний син Джолі пофарбував волосся у рожевий колір: як виглядає.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини