5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовляються від прізвища батька

Голлівудська історія розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта триває вже майже 10 років і дедалі більше дітей колишнього подружжя публічно або офіційно відмовляються від прізвища батька. Наразі 5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилися від прізвища останнього.

Весілля Джолі та Пітта у 2014 році. Фото: People

Вперше публічно про відмову від прізвища "Пітт" на користь "Джолі" заявила Шайлі у 2024 році. Після досягнення повноліття вона офіційно забрала частину батькового прізвища у своєму імені.

Захара також публічно представлялася як Захара Джолі, а тепер подала документи для офіційного оформлення зміни прізвища.

"Мені просто здалося, що це прізвище більше символізує мене, і я більше пишаюся ним, ніж прізвищем мого батька. Для мене, якщо у вас є один з батьків, який виконує всю важку роботу... цілком логічно мати ім’я, яке символізує його", — пояснила Захара.

Старший син Меддокс уже неодноразово з’являвся у професійних проєктах під прізвищем Джолі. Вів'єн використовувала ім’я "Вів'єн Джолі" під час театральних та творчих проєктів, а Нокс у деяких випадках також не використовує прізвище батька.

Таким чином, щонайменше четверо дітей подружжя вже дистанціювалися від прізвища Пітта, а щодо ще одного сина існують непідтверджені повідомлення у ЗМІ. Хоча слід зауважити, що не всі ці зміни були оформлені юридично.

Аналітики шоу-бізнесу пов’язують такі рішення з наслідками конфлікту між Джолі та Піттом після їхнього гучного розлучення у 2016 році. Тоді між колишнім подружжям почалися багаторічні судові суперечки щодо опіки над дітьми та спільного майна. Особливу увагу привернув інцидент на борту приватного літака у 2016 році, після якого проти Пітта проводили перевірку за підозрами у неналежному поводженні з дітьми.

У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей (троє прийомних і троє біологічних):

- Меддокс Шиван — народився у 2001 році, усиновлений з Камбоджі

- Пакс Тьєн — народився у 2003 році, усиновлений з В’єтнаму

- Захара Марлі — народилася у 2005 році, удочерена з Ефіопії

- Шайло Нувель — біологічна донька, яка народилася у 2006 році

- Вів'єн Маршелін — біологічна донька, яка народилася у 2008 році

- Нокс Леон — біологічний син, який народився у 2008 році

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Анджеліні Джолі виповнилося 51. Як змінювалася акторка впродовж кар’єри в кіно.

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