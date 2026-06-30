logo_ukra

BTC/USD

59217

ETH/USD

1581.39

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Перший чоловік Анджеліни Джолі змінився до невпізнання (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Перший чоловік Анджеліни Джолі змінився до невпізнання (ФОТО)

53-річний Джонні Лі Міллер здивував шанувальників новим образом.

30 червня 2026, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Англійський актор Джонні Лі Міллер, який був першим чоловіком голлівудської зірки Анджеліни Джолі, привернув увагу шанувальників несподіваною зміною зовнішності. Нове фото 53-річного актора було опубліковане в Instagram.

Перший чоловік Анджеліни Джолі змінився до невпізнання (ФОТО)

Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер. Фото з відкритих джерел

На знімку Джонні Лі Міллер позує разом зі своїм 17-річним сином Бастером під час концерту британського гурту Oasis. Актор постав перед підписниками з довшим волоссям, густими вусами та незвичним стилем, через що багато фанатів не впізнали зірку серіалу "Елемнтарно".

"Найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося", — підписав Джонні сімейне фото, маючи на увазі сина.

У коментарях користувачі активно обговорювали новий образ знаменитості. Одні жартували про "вуса пожежника", інші припустили, що така зовнішність може бути пов'язана з новою роллю в кіно.

Перший чоловік Анджеліни Джолі змінився до невпізнання (ФОТО) - фото 2

53-річний Джонні Лі Міллер з сином. Фото: Instagram

Джонні Лі Міллер рідко ділиться подробицями особистого життя, тому сімейний кадр став приємною несподіванкою для його прихильників. Актор виховує Бастера від шлюбу з акторкою Мішель Хікс, з якою був одружений з 2008 до 2018 року.

До цього Міллер перебував у шлюбі з Анджеліною Джолі. Вони познайомилися на зйомках фільму "Хакери" у 1995 році та одружилися вже наступного року. Попри розлучення у 1999 році, колишнє подружжя зберегло теплі стосунки. Раніше Анджеліна Джолі публічно заявила, що досі підтримує дружнє спілкування з екс-чоловіком. За останніми повідомленнями західних ЗМІ, Джонні Лі Міллер також налагодив особисте життя. Йому приписують роман з інструкторкою з пілатесу та йоги Мануелою Діаго, хоча сама пара поки не коментує ці чутки.

Джонні Лі Міллер свого часу зіграв Шерлока Холмса разом із Люсі Лью в серіалі "Елементарно", а також повернувся до участі у фільмі "На голці 2" у 2017 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовляються від прізвища батька.

Також "Коментарі" писали, що Біллі Боб Торнтон вперше назвав справжню причину розриву шлюбу з Анджеліною Джолі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.hellomagazine.com/us/909749/angelina-jolies-first-husband-jonny-lee-miller-53-looks-unrecognizable-in-latest-snap/
Теги:

Новини

Всі новини