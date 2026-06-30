Перший чоловік Анджеліни Джолі змінився до невпізнання (ФОТО)

Англійський актор Джонні Лі Міллер, який був першим чоловіком голлівудської зірки Анджеліни Джолі, привернув увагу шанувальників несподіваною зміною зовнішності. Нове фото 53-річного актора було опубліковане в Instagram.

Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер. Фото з відкритих джерел

На знімку Джонні Лі Міллер позує разом зі своїм 17-річним сином Бастером під час концерту британського гурту Oasis. Актор постав перед підписниками з довшим волоссям, густими вусами та незвичним стилем, через що багато фанатів не впізнали зірку серіалу "Елемнтарно".

"Найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося", — підписав Джонні сімейне фото, маючи на увазі сина.

У коментарях користувачі активно обговорювали новий образ знаменитості. Одні жартували про "вуса пожежника", інші припустили, що така зовнішність може бути пов'язана з новою роллю в кіно.

53-річний Джонні Лі Міллер з сином. Фото: Instagram

Джонні Лі Міллер рідко ділиться подробицями особистого життя, тому сімейний кадр став приємною несподіванкою для його прихильників. Актор виховує Бастера від шлюбу з акторкою Мішель Хікс, з якою був одружений з 2008 до 2018 року.

До цього Міллер перебував у шлюбі з Анджеліною Джолі. Вони познайомилися на зйомках фільму "Хакери" у 1995 році та одружилися вже наступного року. Попри розлучення у 1999 році, колишнє подружжя зберегло теплі стосунки. Раніше Анджеліна Джолі публічно заявила, що досі підтримує дружнє спілкування з екс-чоловіком. За останніми повідомленнями західних ЗМІ, Джонні Лі Міллер також налагодив особисте життя. Йому приписують роман з інструкторкою з пілатесу та йоги Мануелою Діаго, хоча сама пара поки не коментує ці чутки.

Джонні Лі Міллер свого часу зіграв Шерлока Холмса разом із Люсі Лью в серіалі "Елементарно", а також повернувся до участі у фільмі "На голці 2" у 2017 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовляються від прізвища батька.

Також "Коментарі" писали, що Біллі Боб Торнтон вперше назвав справжню причину розриву шлюбу з Анджеліною Джолі.