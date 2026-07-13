Молодша на 29 років: 62-річного Бреда Пітта заскочили за поцілунками (ФОТО)

Голлівудський актор Бред Пітт і його кохана Інес де Рамон привернули увагу несподіваною появою. Пару сфотографували під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу з футболу 2026 року між збірними Іспанії та Бельгії, який відбувся на стадіоні SoFi у Каліфорнії. Найбільше уваги привернули кадри, на яких закохані ніжно обіймаються та цілуються просто на трибунах.

Бред Пітт. Фото: EPA

62-річний Пітт і 33-річна дизайнерка ювелірних виробів Інес де Рамон не приховували своїх почуттів, поки спостерігали за перемогою Іспанії над Бельгією з рахунком 2:1. Фотографії швидко поширилися в соціальних мережах і стали предметом активного обговорення серед шанувальників актора.

На футбольний матч пара прийшла разом з ще однією зірковою родиною — іспанськими акторами Хав'єром Бардемом та Пенелопою Крус. Кожен підтримував свою команду: Бред Пітт одягнув футболку збірної США та білу кепку, а Інес де Рамон, яка має іспанське коріння, з'явилася у футболці збірної Іспанії та прикрасила обличчя червоною символікою на підтримку команди.

Стосунки Бреда Пітта та Інес де Рамон тривають майже чотири роки. Вперше вони з'явилися разом на публіці восени 2022 року під час концерту Боно. Відтоді пару регулярно бачать на світських заходах, хоча вони рідко коментують особисте життя. У західних медіа неодноразово з'являлися повідомлення про можливі заручини, однак офіційного підтвердження цієї інформації досі немає.

До роману з Інес Бред Пітт був одружений з Анджеліною Джолі. Після тривалого й гучного розлучення актор практично не підтримує стосунків з дітьми, про що неодноразово повідомляли американські ЗМІ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 5 з 6 дітей Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовляються від прізвища батька.

Також "Кометнарі" писали, що перший чоловік Анджеліни Джолі змінився до невпізнання.