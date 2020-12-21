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Главная Новости Звезды персона «Мне 48»: звезда «Зачарованных» показала лицо без макияжа
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«Мне 48»: звезда «Зачарованных» показала лицо без макияжа

Звезда сериала не боится показать естественную красоту

сегодня, 22:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная актриса Алисса Милано, которая больше всего запомнилась зрителям по роли Фиби в молодежном сериале "Зачарованные", показала, как выглядит ее лицо без грамма косметики и фильтров.

«Мне 48»: звезда «Зачарованных» показала лицо без макияжа

Алисса Милано / Mario Anzuoni /REUTERS

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией, на которой позирует в домашней обстановке, на кровати в пижаме. На ее лице совершенно нет косметики, а фильтров, которыми пользуются многие знаменитости в социальной сети, она не применяла.

Актрисе на днях исполнилось 48 лет, и она написала, что вот так выглядит ее кожа, с которой ей очень комфортно. Милано отметила, что ее суставы иногда хрустят, а попа трясется, но она полностью принимает свой возраст и себя настоящую. 

В публикации, которая набрала более 77 тысяч лайков, звезда "Зачарованных" призналась, что любит свою жизнь и очень за нее благодарна. И если бы была такая возможность, то она снова выбрала бы себе такую жизнь, несмотря на душевную боль, с которой ей пришлось столкнуться. 

Поклонники в комментариях поддержали любимую актрису и написали, что она очень красивая. "По-прежнему такая же красивая, как и всегда", "Ты такая великолепная", "Ты замечательный человек", "Да здравствует сильная женщина", "Вы прекрасны с макияжем и без него", — написали фолловеры.

Напомним, что такие знаменитые модели, как Ирина Шейк, Эмили Ратаковски, Белла Хадид, Кайя Гербер и многие другие появились на обложке модного журнала Vogue без макияжа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 23-летняя популярная артистка, "подопечная" Потапа Мишель Андраде показала подписчикам, как выглядит утром без грамма косметики.


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