Модель Маремуха объявила о разводе с французским бизнесменом (ФОТО)

Украинская модель и финалистка популярного шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха сообщила о разводе со своим мужем французским бизнесменом Луи Белле. О завершении брака блоггер рассказала подписчикам в социальных сетях.

Виктория Маремуха в Instagram опубликовала сообщение с текстом и фотографиями, в котором рассказала, что развод с Белле произошел мирно и без конфликтов. Модель подчеркнула, что они с бывшим мужем смогли сохранить взаимное уважение после многих лет совместной жизни. Пара прожила вместе около десяти лет, а официально вышла замуж в июне 2021 года.

"Благодарю тебя за эти 10 невероятных лет. Любви, заботы, эмоций, чувств, впечатлений, путешествий, и даже боли, из-за нее мы растем. Наша любовь не исчезла — она просто изменила форму и запечатлелась в улыбке нашего сына. И я благодарна тебе, что мы смогли пройти этот путь без обесценивания друг друга", – пишет Маремуха.

Бывшие супруги воспитывают трехлетнего сына Луку. В настоящее время Маремуха находится на Бали, где восстанавливается после сложного периода жизни.

В комментариях ее поддержали украинские актрисы Наталья Денисенко и Ольга Сумская, пожелавшие обеим сторонам обрести счастье в будущем.

Маремуха получила популярность благодаря модельной карьере и участию в телевизионных проектах, а впоследствии стала известной блоггершей и начинающей актрисой.

