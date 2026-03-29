Модель Маремуха оголосила про розлучення з французьким бізнесменом (ФОТО)

Українська модель і фіналістка популярного шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха повідомила про розлучення зі своїм чоловіком французьким бізнесменом Луї Беллє. Про завершення шлюбу блогерка розповіла підписникам у соціальних мережах.
Вікторія Маремуха в Instagram опублікувала допис з текстом та фотографіями у якому розповіла, що розлучення з Беллє відбулося мирно і без конфліктів. Модель підкреслила, що вони з колишнім чоловіком змогли зберегти взаємну повагу після багатьох років спільного життя. Пара прожила разом близько десяти років, а офіційно одружилася у червні 2021 року.
Колишнє подружжя виховує трирічного сина Луку. Нині Маремуха перебуває на Балі, де відновлюється після складного періоду у житті.
У коментарях її підтримали українські акторки Наталка Денисенко та Ольга Сумська, які побажали обом сторонам знайти щастя у майбутньому.
Маремуха здобула популярність завдяки модельній кар’єрі та участі у телевізійних проєктах, а згодом стала відомою блогеркою та акторкою-початківицею.
