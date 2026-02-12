Могилевская показала архивное фото с Данилко и EL Кравчуком в молодости: их трудно узнать

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась редким архивным снимком, мгновенно вызвавшим волну ностальгии в соцсетях. На фото, опубликованном в Instagram, вместе с ней можно заметить Андрея Данилко, EL Кравчука и писательницу Ладу Лузину.

Опубликованная фотография Наталией Могилевской, вероятно, была сделана во время новогоднего празднования много лет назад. Сама 50-летняя Могилевская, а также Андрей Данилко, EL Кравчук и Лада Лузина выглядят юными и задолго до нынешнего статуса звезд украинского шоу-бизнеса.

"А вы помните, как праздновали Новый год 10, 15 или 20 лет назад?" — обратилась в сообщении Могилевская к своим подписчикам Instagram.

Наталья Могилевская, Андрей Данилко, EL Кравчук и Лада Лузина. Архивное фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Публикация быстро собрала тысячи реакций и комментариев. Одним из откликнувшихся оказался EL Кравчук, который коротко написал: "Есть что вспомнить!". Не менее эмоциональной была реакция поклонников. В комментариях пользователи отмечали, что артистов "не узнать", восхищались молодостью и харизмой Данилко и называли фото "очень душевным".

"Боже, какой Данилко красавчик", "Молодые, красивые и счастливые", "Я помню эту компанию", пишут фанаты. Некоторые подчеркнули, что такие кадры сохраняют атмосферу целой эпохи украинской сцены, когда формировался современный шоу-бизнес.

