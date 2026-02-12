Могилевська показала архівне фото з Данилком та EL Кравчуком у молодості: їх важко впізнати

Українська співачка Наталя Могилевська поділилася рідкісним архівним знімком, який миттєво викликав хвилю ностальгії у соцмережах. На фото, опублікованому в Instagram, разом із нею також можна помітити Андрія Данилко, EL Кравчука та письменницю Ладу Лузіну.

Наталія Могилевська. Фото з відкритих джерел

Опублікована фотографія Наталею Могилевською, ймовірно, була зроблена під час новорічного святкування багато років тому. Сама 50-річна Могилевська, а також Андрій Данилко, EL Кравчук та Лада Лузіна виглядають юними та задовго до нинішнього статусу зірок українського шоубізнесу.

"А ви пам’ятаєте, як святкували Новий рік 10, 15 або 20 років тому?", — звернулася у дописі Могилевська до своїх підписників Instagram.

Наталія Могилевська, Андрій Данилко, EL Кравчук та Лада Лузіна. Архівне фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Публікація швидко зібрала тисячі реакцій і коментарів. Одним з тих, хто відгукнувся, виявився EL Кравчук, який коротко написав: "Є що згадати!". Не менш емоційною була реакція шанувальників. У коментарях користувачі зазначали, що артистів "не впізнати", захоплювалися молодістю та харизмою Данилка й називали фото "дуже душевним".

"Боже, який Данилко красунчик", "Молоді, красиві і щасливі", "Я пам’ятаю цю компанію", пишуть фанати. Дехто підкреслив, що такі кадри зберігають атмосферу цілої епохи української сцени, коли формувався сучасний шоубізнес.

