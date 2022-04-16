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На 53 года моложе: как выглядит новая возлюбленная Аль Пачино (ФОТО)

Американский актер Аль Пачино закрутил роман с 28-летней девушкой: что известно о его новой пассии

сегодня, 03:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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81-летний актер, звезда фильма "Крестный отец" Аль Пачино закрутил романтические отношения с девушкой, которая младше его на 53 года. Об этом сообщает издание Page Six.

На 53 года моложе: как выглядит новая возлюбленная Аль Пачино (ФОТО)

Аль Пачино

Известно, что его новая пассия, которую зовут Нур Альфаллах является представительницей богатой кувейтско-американской семьи и предпочитает общество мужчин в возрасте. Вместе с актером ее видели на обеде, который был посвящен художественной выставке Джулиана Шнабеля.

Источник из окружения пары отметил, что Аль Пачино начал встречаться с девушкой еще во время пандемии коронавируса и разница в возрасте не является для них проблемой, хотя актер старше даже отца своей пассии.

К слову, 28-летняя Нур Альфаллах ранее уже состояла в отношениях с мужчинами, которые были существенно старше ее, например, с 78-летним Миком Джаггером и 60-летним миллиаредром Николасом Берггрюеном.

На 53 года моложе: как выглядит новая возлюбленная Аль Пачино (ФОТО) - фото 2

Отметил, что это первый раз, когда звезду фильма "Крестный отец" заметили на свидании после разрыва с актрисой Мейталь Дохан два года назад, которая была младше актера почти на 40 лет. И ее такая существенная разница в возрасте весьма беспокоила.

Напомним, что известный 57-летний актер, звезда фильмов "Сокровище нации" и "Знамение" Николас Кейдж сыграл тайную свадьбу с 26-летней Рико Шибату. Среди гостей была и бывшая супруга актера Элис Ким, с которой он остался в хороших отношениях и их общий сын Кал-Эл.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 63-летняя "королева поп-музыки" Мадонна стала гостьей вечеринки Secret Garden Party, куда пришла вместе со своим 28-летним возлюбленным Ахламаликом Уильямсом.


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Источник: https://pagesix.com/2022/04/13/al-pacino-seeing-girlfriend-for-some-time-despite-53-year-age-gap/
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