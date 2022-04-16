На 53 года моложе: как выглядит новая возлюбленная Аль Пачино (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
81-летний
актер, звезда фильма "Крестный отец" Аль Пачино закрутил
романтические отношения с девушкой, которая младше его на 53 года. Об этом
сообщает издание Page Six.
Аль Пачино
Известно,
что его новая пассия, которую зовут Нур Альфаллах является представительницей
богатой кувейтско-американской семьи и предпочитает общество мужчин в возрасте.
Вместе с актером ее видели на обеде, который был посвящен художественной
выставке Джулиана Шнабеля.
Источник из окружения пары отметил, что Аль Пачино начал встречаться с девушкой еще во время пандемии коронавируса и разница в возрасте не является для них проблемой, хотя актер старше даже отца своей пассии.
К слову, 28-летняя Нур Альфаллах ранее уже состояла в отношениях с мужчинами, которые были существенно старше ее, например, с 78-летним Миком Джаггером и 60-летним миллиаредром Николасом Берггрюеном.
Отметил, что это первый раз, когда звезду фильма "Крестный отец" заметили на свидании после разрыва с актрисой Мейталь Дохан два года назад, которая была младше актера почти на 40 лет. И ее такая существенная разница в возрасте весьма беспокоила.
Напомним,
что известный 57-летний
актер, звезда фильмов "Сокровище нации" и "Знамение"
Николас Кейдж сыграл тайную свадьбу с 26-летней Рико Шибату. Среди гостей была и
бывшая супруга актера Элис Ким, с которой он остался в хороших отношениях и их
общий сын Кал-Эл.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 63-летняя "королева
поп-музыки" Мадонна стала гостьей вечеринки Secret Garden Party, куда
пришла вместе со своим 28-летним возлюбленным Ахламаликом Уильямсом.
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