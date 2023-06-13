На Макса Барских написали заявление в полицию: что случилось

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".



Макс Барских. Фото из открытых источников

Украинский певец Макс Барских выступил на благотворительном песенном мероприятии в Полтавской области и попал там в скандал.

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Во время концерта артист исполнил песню Берега на языке страны-агрессорки. Поклонникам такие действия не пришлись по душе, поэтому они решили вызвать стражей порядка, чтобы те "разобрались" со знаменитостью. В результате на Барских написали заявление.

Сам артист пока молчит о данном инциденте. Однако, как отмечали ранее в его команде, Барских всячески поддерживает родную страну с 24 февраля и направляет все свои силы на помощь Вооруженным Силам Украины.

Также звезда в числе тех известных украинских артистов, кто начал переводы своего творчества соловьиной. Помочь реализовать ему эту идею он предложил и своим поклонникам.

Напомним, "Комментарии" писали, - "Я слушаю российские песни каждый день" : блогерша не видит в этом проблемы Алхим заявила Анне Тринчер, что и дальше будет слушать российских исполнителей. По словам украинской блоггерши из города Днепр Анны Алхим, ранее обвинившейся в наведении ракет РФ на медицинское учреждение, она не признает проблемой российских исполнителей и исполняемые ими песни.

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