На Макса Барских написали заявление в полицию: что случилось

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".
Макс Барских. Фото из открытых источников
Украинский певец Макс Барских выступил на благотворительном песенном мероприятии в Полтавской области и попал там в скандал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Во время концерта артист исполнил песню Берега на языке страны-агрессорки. Поклонникам такие действия не пришлись по душе, поэтому они решили вызвать стражей порядка, чтобы те "разобрались" со знаменитостью. В результате на Барских написали заявление.
Сам артист пока молчит о данном инциденте. Однако, как отмечали ранее в его команде, Барских всячески поддерживает родную страну с 24 февраля и направляет все свои силы на помощь Вооруженным Силам Украины.
Также звезда в числе тех известных украинских артистов, кто начал переводы своего творчества соловьиной. Помочь реализовать ему эту идею он предложил и своим поклонникам.
Напомним, "Комментарии" писали, - "Я слушаю российские песни каждый день" : блогерша не видит в этом проблемы Алхим заявила Анне Тринчер, что и дальше будет слушать российских исполнителей. По словам украинской блоггерши из города Днепр Анны Алхим, ранее обвинившейся в наведении ракет РФ на медицинское учреждение, она не признает проблемой российских исполнителей и исполняемые ими песни.
Читайте на сайте "Комментарии", — Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий стал пропагандистом Кремля. Таисия Повалий продолжает поддерживать Россию, теперь к ней присоединился ее сын. Денис Повалий известен как патриот с проукраинскими взглядами, он говорит о себе, что он — украинский артист, а сейчас беженец в Испании.
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 13:21
Якщо б не цi мовнюки типу фарiон та ще дуже вiдома письменниця, вибачте, забув прiзвище - то в х...ла менше було б виправдань вiйни, а може, вiйни б зовсiм не було.
Харя Кришны
сегодня, 13:16
Якщо б не цi мовнюки типу фарiон та дуже вiдомоi письменницi, вибачте прiзвище забув - тодi в х...ла менше було б виправдань за його вiйну, а може, вiйни б не сталося.