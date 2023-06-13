logo

BTC/USD

26217.16

ETH/USD

1752.83

LTC/USD

78.72

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона На Макса Барских написали заявление в полицию: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

На Макса Барских написали заявление в полицию: что случилось

Макс Барских поплатился за исполнение песни «Берега» на концерте в Кременчуге

сегодня, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "УНИАН".

На Макса Барских написали заявление в полицию: что случилось

Макс Барских. Фото из открытых источников

Украинский певец Макс Барских выступил на благотворительном песенном мероприятии в Полтавской области и попал там в скандал.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Во время концерта артист исполнил песню Берега на языке страны-агрессорки. Поклонникам такие действия не пришлись по душе, поэтому они решили вызвать стражей порядка, чтобы те "разобрались" со знаменитостью. В результате на Барских написали заявление.

Сам артист пока молчит о данном инциденте. Однако, как отмечали ранее в его команде, Барских всячески поддерживает родную страну с 24 февраля и направляет все свои силы на помощь Вооруженным Силам Украины.

Также звезда в числе тех известных украинских артистов, кто начал переводы своего творчества соловьиной. Помочь реализовать ему эту идею он предложил и своим поклонникам.

Напомним, "Комментарии" писали, - "Я слушаю российские песни каждый день" : блогерша не видит в этом проблемы Алхим заявила Анне Тринчер, что и дальше будет слушать российских исполнителей. По словам украинской блоггерши из города Днепр Анны Алхим, ранее обвинившейся в наведении ракет РФ на медицинское учреждение, она не признает проблемой российских исполнителей и исполняемые ими песни.

Читайте на сайте "Комментарии", — Называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий стал пропагандистом Кремля. Таисия Повалий продолжает поддерживать Россию, теперь к ней присоединился ее сын. Денис Повалий известен как патриот с проукраинскими взглядами, он говорит о себе, что он — украинский артист, а сейчас беженец в Испании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/maks-barskih-spel-na-koncerte-na-russkom-i-poplatilsya-12291786.html
Теги:
comments

Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 13:21

Якщо б не цi мовнюки типу фарiон та ще дуже вiдома письменниця, вибачте, забув прiзвище - то в х...ла менше було б виправдань вiйни, а може, вiйни б зовсiм не було.

Харя Кришны

сегодня, 13:16

Якщо б не цi мовнюки типу фарiон та дуже вiдомоi письменницi, вибачте прiзвище забув - тодi в х...ла менше було б виправдань за його вiйну, а може, вiйни б не сталося.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!