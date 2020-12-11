«На меня мужики цепляются на улице»: солистка группы "НеАнгелы" раскрыла свой секрет покорения мужчин

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Мокрик Анастасия
Участница группы "Неангелы"
Слава Каминская раскрыла секрет того, как и чем она покоряет мужские сердца. Об этом звезда рассказала за кулисами съемочной
площадки шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".
ФОТО: Из открытых источников
У Славы есть любимая цифра, которая уже не раз приносила ей в жизни удачу. Артистка отметила, что
цифра 69 для неё много значит. Однажды она даже связала её с шоу-бизнесом. У
девушки на теле есть татуировка с цифрой 69, а также на её номерном знаке
присутствует эта цифра.
Каминская
рассказала, что когда на улице мужчины видят её татуировку с цифрой 69, то
буквально начинают на нее цепляться. Однако звезда призналась, что они вовсе её
не интересуют, ведь она нашла уже своего мужчину. По гороскопу он так же как и Слава, рак. Даже знак гороскопа напоминает певице цифру 69.
По словам звезды,
глядя на её номерной знак на машине, в котором присутствует всё та же цифра 69,
люди начинают проявлять к ней больший интерес. Кроме того, эти цифры каким-то
магическим образом заставляют всех думать о Славе лишь позитивно. Больше всего
девушке нравится, что у её молодого человека совпадает с ней знак зодиака. И
даже в этом цифра 69 принесла Каминской удачу.
К слову, несколько лет назад Слава Каминская вместе с дизайнером Эльвирой Гасановой создали лимитированную коллекцию одежды 69 by Slava Kaminska.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что холостячка уже живет с победителем шоу и в сети появились доказательства, а также о том, что Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской.
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