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«На меня мужики цепляются на улице»: солистка группы "НеАнгелы" раскрыла свой секрет покорения мужчин

Слава Каминская рассказала, на что обращают внимание мужчины, когда видят её

сегодня, 17:34
Автор:

Мокрик Анастасия

Участница группы "Неангелы" Слава Каминская раскрыла секрет того, как и чем она покоряет мужские сердца.  Об этом звезда рассказала за кулисами съемочной площадки шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

«На меня мужики цепляются на улице»: солистка группы "НеАнгелы" раскрыла свой секрет покорения мужчин

ФОТО: Из открытых источников

У Славы есть любимая цифра, которая уже не раз приносила ей в жизни удачу. Артистка отметила, что цифра 69 для неё много значит. Однажды она даже связала её с шоу-бизнесом. У девушки на теле есть татуировка с цифрой 69, а также на её номерном знаке присутствует эта цифра.

Каминская рассказала, что когда на улице мужчины видят её татуировку с цифрой 69, то буквально начинают на нее цепляться. Однако звезда призналась, что они вовсе её не интересуют, ведь она нашла уже своего мужчину. По гороскопу он так же как и Слава, рак. Даже знак гороскопа напоминает певице цифру 69.

По словам звезды, глядя на её номерной знак на машине, в котором присутствует всё та же цифра 69, люди начинают проявлять к ней больший интерес. Кроме того, эти цифры каким-то магическим образом заставляют всех думать о Славе лишь позитивно. Больше всего девушке нравится, что у её молодого человека совпадает с ней знак зодиака. И даже в этом цифра 69 принесла Каминской удачу.

К слову, несколько лет назад Слава Каминская вместе с дизайнером Эльвирой Гасановой создали лимитированную коллекцию одежды 69 by Slava Kaminska.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что холостячка уже живет с победителем шоу и в сети появились доказательства, а также о том, что Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской.




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Источник: http://kontrakty.ua/article/167101
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