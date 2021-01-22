На обочине дороги обнаружено обнаженное тело американской блогерши: судмедэксперт раскрыл причину её смерти

Известная американская Instagram-блогерша Алексис Шарки была обнаружена в городе Хьюстон на обочине дороги, без признаков жизни. Накануне она была объявлена пропавшей без вести. Судмедэксперт сделал заявления о причине её смерти.

В США произошло убийство популярной блогерши - фото: из открытых источников

Институт судебной медицины округа Харрис раскрыл причину гибели известной 26-летней блогерши. Как оказалось, девушка умерла от удушения. В заключении судмедэкспертизы говорится, что смерть была признана убийством.

Алексис Шарки пропала сразу после Дня Благодарения. В тот день она должна была встретиться с подругой, но на встречу не пришла. Тогда девушка отправилась в дом к блогерше, но не обнаружила её там. Затем тревогу забил супруг Алексис и сообщил о пропаже её матери. Далее об исчезновении девушки было сообщено в полицию.

Её нашли спустя 3 дня. Обнаженное тело Шарки было обнаружено возле участка межштатной автомагистрали 10, примерно в 17 милях к западу от центра Хьюстона. Убийца девушки на данный момент остается неизвестным.

Подруга Алексис рассказала, что в последнее время девушка была чем-то напугана. Одна из теорий состоит в том, что это могло иметь какое-то отношение к тому, что она стала публичной персоной. В социальных сетях 26-летняя блогерша собрала впечатляющее количество подписчиков, делясь снимками из своей гламурной жизни и путешествий в далекие страны.

На данный момент правоохранители проводят расследование и ищут мельчайшие зацепки с того дня, когда девушка бесследно исчезла. Предположений о том, кто так жестоко мог расправиться с Алексис, пока нет.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что умерла известная актриса, бывшая жена Алена Делона, а также о смерти сына всемирно известной супермодели Стефани Сеймур 24-летнего Гарри Бранта.





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