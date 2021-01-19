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Умер сын известной супермодели

Семья парня до сих пор не может поверить в случившееся

сегодня, 15:50
Автор:

Мокрик Анастасия

В СМИ появилась информация о смерти Гарри Бранта, сына всемирно известной супермодели Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта. Сердце парня перестало биться на 24 году жизни. Семья Гарри подтвердила его смерть. Об этом информирует издание Vogue.ua.

Умер сын известной супермодели

Умер 24-летний Гарри Брант - фото: из открытых источников

 

Как сообщают родители погибшего, причиной его смерти стала передозировка рецептурными лекарствами. Как оказалось, парень боролся с наркозависимостью на протяжении нескольких лет. В этом году он также собирался продолжать курс лечения. К слову, Гарри Брант являлся младшим сыном Стефании и Питера.

 

Умер сын известной супермодели - фото 2


За свои 24 года Гарри Брант успел добиться многого. Так же как и его мать, парень нашел своё место в fashion-индустрии. Он был моделью Balmain и итальянского Vogue. Кроме того, он вёл колонку в журнале Interview, который принадлежал его отцу. Он всегда был званым гостем на всех светских вечеринках. Гарри и его брат Питер считались самыми красивыми братьями Нью-Йорка. К слову, вместе с братом он запустил линейку косметики для бренда M.A.C.


Поклонники Гарри Бранта запомнили его как яркую личность, у которой было стремление быть лучшим и добиваться своих целей. Об этом свидетельствуют огромное количество комментариев, которые были оставлены на личной странице парня в Instagram. Тысячи людей приносят свои соболезнования семье Гарри. 


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что известный голливудский актер признался в алкогольной зависимости, а также о том, что умер один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки.



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Источник: https://vogue.ua/article/fashion/persona/umer-garri-brant-syn-supermodeli-stefani-seymur.html
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