Умер сын известной супермодели

В СМИ появилась информация о смерти Гарри Бранта, сына всемирно известной супермодели Стефани Сеймур и миллиардера Питера Бранта. Сердце парня перестало биться на 24 году жизни. Семья Гарри подтвердила его смерть. Об этом информирует издание Vogue.ua.

Умер 24-летний Гарри Брант - фото: из открытых источников

Как сообщают родители погибшего, причиной его смерти стала передозировка рецептурными лекарствами. Как оказалось, парень боролся с наркозависимостью на протяжении нескольких лет. В этом году он также собирался продолжать курс лечения. К слову, Гарри Брант являлся младшим сыном Стефании и Питера.









За свои 24 года Гарри Брант успел добиться многого. Так же как и его мать, парень нашел своё место в fashion-индустрии. Он был моделью Balmain и итальянского Vogue. Кроме того, он вёл колонку в журнале Interview, который принадлежал его отцу. Он всегда был званым гостем на всех светских вечеринках. Гарри и его брат Питер считались самыми красивыми братьями Нью-Йорка. К слову, вместе с братом он запустил линейку косметики для бренда M.A.C.





Поклонники Гарри Бранта запомнили его как яркую личность, у которой было стремление быть лучшим и добиваться своих целей. Об этом свидетельствуют огромное количество комментариев, которые были оставлены на личной странице парня в Instagram. Тысячи людей приносят свои соболезнования семье Гарри.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что известный голливудский актер признался в алкогольной зависимости, а также о том, что умер один из самых влиятельных продюсеров в истории поп-музыки.

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