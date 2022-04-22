Надежда Дорофеева призналась, готова ли к новым отношениям

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Светлана Шкурупий
В
прошлом месяце одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса — Надежда
Дорофеева и Владимир Дантес сообщили поклонникам о том, что больше не вместе.
Такое решение знаменитости, как оказалось, приняли еще до войны. Украинская
певица впервые прокомментировала эту новость и призналась, готова ли к новым
отношениям.
Надежда Дорофеева (фото из открытых источников)
В
программе "Звездный путь" популярна артистка рассказала, что, когда
началась войны, они с Владимиром уже расстались и им было сложно скрывать от
всех этот факт. Друзья начали задавать много вопрососв, интересовались, как они и все ли с ними в
порядке.
Надежда
подчеркнула, что всегда была со своими поклонниками очень искренней и решила,
что больше нет смысла скрывать от них правду и пора поставить точку. Вместе с Владимиром
они написали пост, в котором рассказали, что расстались, но остаются в хороших
отношениях.
Также артистка призналась, что уже готова к новым отношениям, но сейчас она просто уже хочет домой.
К
слову, Надежде Дорофеевой начали уже приписывать роман с ресторатором Михаилом
Кацуриным, который спустя несколько дней после заявления певицы о разводе с
Дантесом, объявил о своем разводе с женой Дашей.
Напомним,
украинский певец Владимир Дантес также недавно прокомментировал свой развод с
Дорофеевой. Он подчеркнул, что все классно, нужно идти дальше. Им с
экс-возлюбленной удалось сохранить хорошие воспоминания и благодарность друг к
другу.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Надежда
Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем расставании, не объяснив причины:
что об этом думают их звездные друзья.
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