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Надежда Дорофеева призналась, готова ли к новым отношениям

Украинская исполнительница Надежда Дорофеева откровенно рассказала, готова ли к новым отношениям

сегодня, 01:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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В прошлом месяце одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса — Надежда Дорофеева и Владимир Дантес сообщили поклонникам о том, что больше не вместе. Такое решение знаменитости, как оказалось, приняли еще до войны. Украинская певица впервые прокомментировала эту новость и призналась, готова ли к новым отношениям.

Надежда Дорофеева призналась, готова ли к новым отношениям

Надежда Дорофеева (фото из открытых источников)

В программе "Звездный путь" популярна артистка рассказала, что, когда началась войны, они с Владимиром уже расстались и им было сложно скрывать от всех этот факт. Друзья начали задавать много вопрососв, интересовались, как они и все ли с ними в порядке.

Надежда подчеркнула, что всегда была со своими поклонниками очень искренней и решила, что больше нет смысла скрывать от них правду и пора поставить точку. Вместе с Владимиром они написали пост, в котором рассказали, что расстались, но остаются в хороших отношениях.

Также артистка призналась, что уже готова к новым отношениям, но сейчас она просто уже хочет домой.

К слову, Надежде Дорофеевой начали уже приписывать роман с ресторатором Михаилом Кацуриным, который спустя несколько дней после заявления певицы о разводе с Дантесом, объявил о своем разводе с женой Дашей.

Напомним, украинский певец Владимир Дантес также недавно прокомментировал свой развод с Дорофеевой. Он подчеркнул, что все классно, нужно идти дальше. Им с экс-возлюбленной удалось сохранить хорошие воспоминания и благодарность друг к другу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Надежда Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем расставании, не объяснив причины: что об этом думают их звездные друзья.


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