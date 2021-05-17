С сумкой за 38 тыс. гривен: Каменских показала дерзкий образ (ФОТО)

34-летняя украинская артистка Настя Каменских (NK) уже вернулась из Мексики в Украину и продолжает радовать своих фолловеров новыми фотографиями.

Настя Каменских (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором демонстрирует свой стильный и дерзкий образ. Каменских позирует в джинсовом топе, подчеркнув свой пышный бюст и черной мини-юбке. Из аксессуаров звезда выбрала цепочку, браслеты, а дополнила свой look маленькой черной сумочкой итальянского бренда Prada, стоимость которой, по информации журналистов, составляет почти 38 тысяч гривен. Певица уложила кудри, сделав "мокрый эффект", подчеркнула глаза с помощью коричневых теней и выбрала матовую помаду для губ.

Артистка в подписи к своему снимку предложила подписчикам порассуждать на тему "кто такая настоящая женщина". Фанаты знаменитости сразу же откликнулись: "Эта та женщина, в которой горит огонь. Эта та женщина, рядом с которой — мир становится яркий, красивый, любимый и гармоничный", "Настя, Вы идеально подходите под описание "Настоящая женщина"", "Настоящая женщина — это пример подражания и красоты сочетания", "Та, которая любит, ценит и уважает себя", — написали фолловеры.

Напомним, что 33-летняя популярная артистка Настя Каменских, которая любит радовать поклонников откровенными кадрами в купальнике, показала, как выглядела ее фигура до похудения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Настя Каменских посетила церемонию "Ночь химер" и сразила всех своей фигурой в обтягивающем кожаном платье. Певица дополнила образ выразительным макияжем, черными босоножками на высоком каблуке и оригинальной шляпкой, прикрывающей половину ее лица.

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