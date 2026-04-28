Наталья Могилевская показала свои архивные фото: какая была в молодости (ФОТО)
Наталья Могилевская показала свои архивные фото: какая была в молодости (ФОТО)

Наталья Могилевская опубликовала редкие фото из молодости и показала, как изменилась за годы

28 апреля 2026, 11:35
Slava Kot

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками редкими архивными фотографиями и показала, как выглядела в начале своей карьеры. Артистка приобщилась к популярному тренду в соцсетях, где пользователи в шутливой форме демонстрируют фото своей молодости.

Наталья Могилевская показала свои архивные фото: какая была в молодости (ФОТО)

Наталья Могилевская. Фото из открытых источников

50-летняя Наталья Могилевская опубликовала подборку кадров с подписью: "Мама, а какой ты была в юности?" После этого в ленте появились ее старые фото, на которых Могилевская позирует совсем юной в ярких сценических образах и уверенных позах.

Публикация певицы быстро собрала множество реакций в сети. Пользователи писали, что Могилевская прекрасно выглядит в любом возрасте и сохранила харизму, которая сделала ее одной из самых известных артисток страны. Среди отреагировавших на пост был и певец Виталий Козловский. В комментариях он написал: "Ты всегда была и невероятной".

Наталья Могилевская показала свои архивные фото: какая была в молодости (ФОТО) - фото 2

Наталья Могилевская. Фото: nataliya_mogilevskaya / instagram

Наталья Могилевская показала свои архивные фото: какая была в молодости (ФОТО) - фото 2

Наталья Могилевская. Фото: nataliya_mogilevskaya / instagram

Наталья Могилевская показала свои архивные фото: какая была в молодости (ФОТО) - фото 2

Наталья Могилевская. Фото: nataliya_mogilevskaya / instagram

Наталья Могилевская начала сольную карьеру в середине 90-х годов. Первые громкие успехи пришли после участия в фестивалях "Червона рута" и "Славянский базар". В 1997 году певица выпустила дебютный альбом "Ла-ла-ла", ставший хитом и разошедшийся большим тиражом. Впоследствии ее песни годами возглавляли музыкальные чарты.

За три десятилетия на сцене Могилевская стала одной из самых узнаваемых звезд украинского шоу-бизнеса. Среди ее самых известных песен: "Місяць", "Відірватись від землі", "Мовчати" та "Відправила Message".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Наталья Могилевская показала архивное фото с Данилко и EL Кравчуком в молодости: их трудно узнать

Также "Комметнари" писали, что Пенелопа Крус изменилась до неузнаваемости: как сегодня на фото выглядит актриса в свои 52 года.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
