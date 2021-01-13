kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.01.2021

BTC/USD

34848.07

ETH/USD

1075.72

LTC/USD

139.24

НБУ 13.01.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Не выходя из авто: умер известный российский актер
commentss НОВОСТИ Все новости

Не выходя из авто: умер известный российский актер

Деталей смерти актера пока не сообщают

сегодня, 19:28
Автор:

Вечканова Елена

13 января умер известный российский актер театра и кино Дмитрий Гусев. О внезапной кончине талантливого мужчины сообщает Telegram-канал Mash.

Не выходя из авто: умер известный российский актер

Актер Дмитрий Гусев скоропостижно скончался. Фото из открытых источников

Актер скончался, не выходя из собственного авто. По словам дорожных рабочих, которые стали очевидцами трагедии, машина Гусева "Шевроле Лачетти" остановилась на парковке, но продолжила газовать.

Когда свидетели решили проверить, что происходит, то обнаружили в салоне автомобиля мужчину, потерявшего сознание. Скорее всего, Гусев не успел убрать педаль с ноги газа, прежде чем отключился. Самостоятельно оказать помощь очевидцам не удалось — машина была заблокирована. Чтобы добраться до Гусева, сотрудникам МЧС пришлось разбить окно.

Несмотря на то, что на место события оперативно прибыли и медики, и полицейские, спасти актера не удалось. На момент кончины Дмитрию Гусеву было всего 45 лет.

Причин внезапной смерти пока не сообщают.

Украинским зрителям Дмитрий Гусев может быть знаком по многим российским криминальным и мелодраматичным сериалам. Он снимался в "Скорой помощи", "Глухаре", "Физруке", "Папиных дочках", "Солдатах", "Законе и порядке". Одна из последних его ролей — плотник Петр Сорокин в ленте "Сельский детектив. Иголка в стогу сена". За всю карьеру, в общей сложности, Гусев появился минимум в 140 фильмах и сериалах.

Ранее "Комментарии" сообщали, что из жизни ушел представитель советского кинематографа, актер Денис Карасев. Он играл в "Каменской", "Марше Турецкого" и многих других известных картинах.

Также на портале можно узнать, каким образом объявленная мертвой актриса, сыгравшая девушку Бонда, оказалась живой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/breakingmash
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ