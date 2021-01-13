Не выходя из авто: умер известный российский актер

13 января умер известный российский актер театра и кино Дмитрий Гусев. О внезапной кончине талантливого мужчины сообщает Telegram-канал Mash.

Актер Дмитрий Гусев скоропостижно скончался. Фото из открытых источников

Актер скончался, не выходя из собственного авто. По словам дорожных рабочих, которые стали очевидцами трагедии, машина Гусева "Шевроле Лачетти" остановилась на парковке, но продолжила газовать.

Когда свидетели решили проверить, что происходит, то обнаружили в салоне автомобиля мужчину, потерявшего сознание. Скорее всего, Гусев не успел убрать педаль с ноги газа, прежде чем отключился. Самостоятельно оказать помощь очевидцам не удалось — машина была заблокирована. Чтобы добраться до Гусева, сотрудникам МЧС пришлось разбить окно.

Несмотря на то, что на место события оперативно прибыли и медики, и полицейские, спасти актера не удалось. На момент кончины Дмитрию Гусеву было всего 45 лет.

Причин внезапной смерти пока не сообщают.

Украинским зрителям Дмитрий Гусев может быть знаком по многим российским криминальным и мелодраматичным сериалам. Он снимался в "Скорой помощи", "Глухаре", "Физруке", "Папиных дочках", "Солдатах", "Законе и порядке". Одна из последних его ролей — плотник Петр Сорокин в ленте "Сельский детектив. Иголка в стогу сена". За всю карьеру, в общей сложности, Гусев появился минимум в 140 фильмах и сериалах.

Ранее "Комментарии" сообщали, что из жизни ушел представитель советского кинематографа, актер Денис Карасев. Он играл в "Каменской", "Марше Турецкого" и многих других известных картинах.

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