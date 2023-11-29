Неожиданное признание российской певицы: спонсировала ВСУ и хочет набить тату с Бандерой

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили по телефону российской певице Наргиз представившись бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко. Во время разговора певица пыталась продемонстрировать доказательства симпатии к Украине.



Российская певица Наргиз. Фото из открытых источников

Во время разговора с российскими пранкерами Наргиз заявила, что имеет конфликт с Россией, который назвала "личной войной" из-за чего у нее произошли психологические проблемы. Для улучшения ментального здоровья российская певица ожидает дня, когда умрет президент России Владимир Путин.

Также Наргиз фальшивому Ткаченко объясняла, что имеет большие симпатии к Украине. Российская певица заявила, что спонсировала ВСУ. Кроме того, Наргиз показала татуировку с трезубцем и объяснила, что в будущем хочет набить тату с Бандерой.

Наргиз – это узбекско-российская певица с американским гражданством, получившая популярность в России после участия в проекте "Голос". В апреле 2017 года певица попала в базу Миротворец из-за сознательного нарушения государственной границы Украины. Наргиз провела несколько выступлений в аннексированном Крыму, в частности, в Ялте на День России в 2015 году.

Несмотря на это, Наргиз в 2019 году во время интервью с Ксенией Собчак заявила, что ее дети полные американцы, а сама она не чувствует себя в безопасности в России. В апреле 2022 певица выступила против войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России арестовали певца, который сжег свой паспорт.

Также "Комментарии" писали о популярной в нулевых певице из России Лолите, которая сделала циничное заявление о начале войны в Украине.