Николас Кейдж официально сменил имя: как зовут актера теперь

Голливудский актер Николас Кейдж официально сменил свое имя в 2025 году. Теперь в документах вместо Николас Ким Коппола указано его новое имя Николас Кейдж, которое было также его псевдонимом в кино. Об этом он рассказал в интервью изданию Variety.

Николас Кейдж официально сменил свое имя. Фото: REUTERS / Mario Anzuoni

Николас Кейдж происходит из известной голливудской династии. Он является племянником режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, внуком композитора Кармине Копполы и родственником Софии Копполы и Романа Копполы.

Эта фамилия долгое время влияла на его карьеру. В разговоре с журналистами актер объяснил, что стремился отделиться от влияния знаменитой семьи и построить свою карьеру. В начале пути его постоянно ассоциировали с Копполами, что, по словам Кейджа, мешало воспринимать его как самостоятельную творческую личность.

Еще в 1982 году в титрах фильма "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Гай" он фигурировал как Николас Коппола. Однако со временем полностью отказался от этой фамилии в профессиональной деятельности.

Псевдоним "Кейдж" актер избрал еще в начале творческого пути. Его вдохновили персонаж комиксов Marvel Люк Кейдж и композитор-авангардист Джон Кейдж. Впоследствии это имя стало его профессиональным брендом, а теперь официальным.

