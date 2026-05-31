Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я: як звати актора тепер

Голлівудський актор Ніколас Кейдж офіційно змінив своє ім’я у 2025 роц. Відтепер у документах замість Ніколас Кім Коппола вказано його нове ім’я Ніколас Кейдж, яке було також його псевдонімом у кіно. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Variety.

Ніколас Кейдж офіційно змінив своє імʼя. Фото: REUTERS / Mario Anzuoni

Ніколас Кейдж походить з відомої голлівудської династії. Він є племінником режисера Френсіса Форда Копполи, онуком композитора Карміне Копполи та родичем Софії Копполи й Романа Копполи.

Це родинне прізвище довгий час впливало на його кар’єру. У розмові з журналістами актор пояснив, що прагнув відокремитися від впливу знаменитої родини та побудувати власну кар’єру. На початку шляху його постійно асоціювали з Копполами, що, за словами Кейджа, заважало сприймати його як самостійну творчу особистість.

Ще у 1982 році в титрах фільму "Швидкі зміни в школі Ріджмонт-Гай" він фігурував як Ніколас Коппола. Однак з часом повністю відмовився від цього прізвища у професійній діяльності.

Псевдонім "Кейдж" актор обрав ще на початку творчого шляху. Його надихнули персонаж коміксів Marvel Люк Кейдж і композитор-авангардист Джон Кейдж. Згодом це ім’я стало його професійним брендом, а тепер офіційним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь справжні імена цих голлівудських зірок. Як насправді звати Ніколаса Кейджа, Тома Круза та Різ Візерспун. Чому ці популярні актори змінили своє ім'я.

Також "Коментарі" писали, що Ніколас Кейдж одружився на дівчині, яка молодша за нього на 31 рік. Для актора це вже п'ятий шлюб у житті.