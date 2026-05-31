logo_ukra

BTC/USD

73806

ETH/USD

2019.46

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я: як звати актора тепер
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я: як звати актора тепер

Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я у 2025 році.

31 травня 2026, 15:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Голлівудський актор Ніколас Кейдж офіційно змінив своє ім’я у 2025 роц. Відтепер у документах замість Ніколас Кім Коппола вказано його нове ім’я Ніколас Кейдж, яке було також його псевдонімом у кіно. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Variety.

Ніколас Кейдж офіційно змінив ім’я: як звати актора тепер

Ніколас Кейдж офіційно змінив своє імʼя. Фото: REUTERS / Mario Anzuoni

Ніколас Кейдж походить з відомої голлівудської династії. Він є племінником режисера Френсіса Форда Копполи, онуком композитора Карміне Копполи та родичем Софії Копполи й Романа Копполи. 

Це родинне прізвище довгий час впливало на його кар’єру. У розмові з журналістами актор пояснив, що прагнув відокремитися від впливу знаменитої родини та побудувати власну кар’єру. На початку шляху його постійно асоціювали з Копполами, що, за словами Кейджа, заважало сприймати його як самостійну творчу особистість.

Ще у 1982 році в титрах фільму "Швидкі зміни в школі Ріджмонт-Гай" він фігурував як Ніколас Коппола. Однак з часом повністю відмовився від цього прізвища у професійній діяльності.

Псевдонім "Кейдж" актор обрав ще на початку творчого шляху. Його надихнули персонаж коміксів Marvel Люк Кейдж і композитор-авангардист Джон Кейдж. Згодом це ім’я стало його професійним брендом, а тепер офіційним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь справжні імена цих голлівудських зірок. Як насправді звати Ніколаса Кейджа, Тома Круза та Різ Візерспун. Чому ці популярні актори змінили своє ім'я.

Також "Коментарі" писали, що Ніколас Кейдж одружився на дівчині, яка молодша за нього на 31 рік. Для актора це вже п'ятий шлюб у житті.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://variety.com/2026/tv/news/nicolas-cage-spider-noir-watching-breaking-bad-true-detective-1236758915/
Теги:

Новини

Всі новини