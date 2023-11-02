logo

BTC/USD

34602.97

ETH/USD

1796.22

LTC/USD

68.23

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Новая информация о смерти Мэттью Перри: известные результаты токсикологических анализов
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая информация о смерти Мэттью Перри: известные результаты токсикологических анализов

Судебно-медицинская экспертиза провела токсикологический анализ после смерти актера из сериала "Друзья" Мэттью Перри.

сегодня, 17:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Мэттью Перри умер 28 октября в собственном доме, однако официальная причина его смерти до сих пор неизвестна. Новая информация о смерти актера до сих пор появляется, например, предварительные результаты токсикологических анализов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TMZ.

Новая информация о смерти Мэттью Перри: известные результаты токсикологических анализов

Актер из сериала "Друзья" Мэттью Перри. Фото из открытых источников

Новые анализы судебно-медицинской экспертизы относительно токсикологических анализов свидетельствуют, что в организме Мэттью Перри не выявили признаков наркотических веществ, в частности фентанила и метамфетамина.


Несмотря на это, следует отметить, что это был поверхностный анализ. Для более глубоких токсикологических анализов наркотиков или лекарства необходимо ждать около 4-6 месяцев. После собранных данных полиция окончательно назовет причину смерти Мэттью Перри.

Напомним, что после проведения вскрытия тела актера, следователи не нашли причины смерти, поэтому ожидают результаты токсикологических тестов. Тело Мэттью Перри позволили забрать родным.

Мэттью Перри — это американо-канадийский актер, известный благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья". Сериал о шести друзьях был в эфире 10 лет – с 1994 по 2004. Сериал "Друзья" получил много престижных наград и транслировался в более чем 100 странах мира. Последний эпизод сериала "Друзья" просмотрело более 50 млн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актеры из сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри. Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон выпустили совместное заявление.

Также "Комментарии" писали о последнем фото, которое Мэттью Перри опубликовал в социальной сети незадолго до своей смерти.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tmz.com/2023/11/01/matthew-perry-fentanyl-meth-negative-tests/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!