Новая информация о смерти Мэттью Перри: известные результаты токсикологических анализов

Мэттью Перри умер 28 октября в собственном доме, однако официальная причина его смерти до сих пор неизвестна. Новая информация о смерти актера до сих пор появляется, например, предварительные результаты токсикологических анализов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TMZ.



Актер из сериала "Друзья" Мэттью Перри. Фото из открытых источников

Новые анализы судебно-медицинской экспертизы относительно токсикологических анализов свидетельствуют, что в организме Мэттью Перри не выявили признаков наркотических веществ, в частности фентанила и метамфетамина.

Несмотря на это, следует отметить, что это был поверхностный анализ. Для более глубоких токсикологических анализов наркотиков или лекарства необходимо ждать около 4-6 месяцев. После собранных данных полиция окончательно назовет причину смерти Мэттью Перри.

Напомним, что после проведения вскрытия тела актера, следователи не нашли причины смерти, поэтому ожидают результаты токсикологических тестов. Тело Мэттью Перри позволили забрать родным.

Мэттью Перри — это американо-канадийский актер, известный благодаря роли Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья". Сериал о шести друзьях был в эфире 10 лет – с 1994 по 2004. Сериал "Друзья" получил много престижных наград и транслировался в более чем 100 странах мира. Последний эпизод сериала "Друзья" просмотрело более 50 млн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актеры из сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри. Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон выпустили совместное заявление.

Также "Комментарии" писали о последнем фото, которое Мэттью Перри опубликовал в социальной сети незадолго до своей смерти.