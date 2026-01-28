Новая информация о здоровье Брюса Уиллиса: у него анозогнозия

Семья Брюса Уиллиса поделилась новыми подробностями о состоянии здоровья легендарного голливудского актера. Его жена, модель и общественная активистка Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что Уиллис не осознает своего диагноза лобно-височной деменции, которую ему официально подтвердили в 2023 году. Причиной этого является анозогнозия. Это неврологическое состояние, при котором мозг не способен распознать свою болезнь.

Брюс Уиллис. Фото: REUTERS

Эмма Хемминг-Уиллис интервью для People, призналась, что актер никогда не связывал свое состояние между самочувствием и диагнозом. По ее словам, он не говорит о болезни открыто и не осознает происходящих с ним изменений.

"Я думаю, что это одновременно благословение и проклятие этой ситуации, что он так и не связал факт наличия этой болезни. И я очень этому рада. Я очень рада, что он об этом не знает", – сказала Хеминг-Уиллис.

Анозогнозия часто сопровождает лобно-височную деменцию. Как объясняют специалисты, это отсутствие у больного критической оценки собственного физического или психического заболевания. По данным клиники Кливленда, такое расстройство распространено среди пациентов с неврологическими и психическими заболеваниями.

"Люди думают, что это может быть возражением, что они не хотят идти к врачу, но на самом деле в игру вступает анозогнозия. Это не возражение. Это просто означает, что их мозг меняется. Это часть болезни", — объяснила супруга Уиллиса состояние своего мужа.

Семья Уиллиса ранее сообщала, что лобно-височная деменция повлияла на речь, эмоциональное состояние и поведение актера. Именно поэтому актер завершил карьеру. В то же время близкие отмечают, что они сосредоточены на заботе о нем и повышении осведомленности общества об этой форме деменции.

