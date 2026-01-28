logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Новая информация о здоровье Брюса Уиллиса: у него анозогнозия
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая информация о здоровье Брюса Уиллиса: у него анозогнозия

Жена Брюса Уиллиса Эмма говорит, что он не знает, что у него деменция.

28 января 2026, 16:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Семья Брюса Уиллиса поделилась новыми подробностями о состоянии здоровья легендарного голливудского актера. Его жена, модель и общественная активистка Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что Уиллис не осознает своего диагноза лобно-височной деменции, которую ему официально подтвердили в 2023 году. Причиной этого является анозогнозия. Это неврологическое состояние, при котором мозг не способен распознать свою болезнь.

Новая информация о здоровье Брюса Уиллиса: у него анозогнозия

Брюс Уиллис. Фото: REUTERS

Эмма Хемминг-Уиллис интервью для People, призналась, что актер никогда не связывал свое состояние между самочувствием и диагнозом. По ее словам, он не говорит о болезни открыто и не осознает происходящих с ним изменений.

"Я думаю, что это одновременно благословение и проклятие этой ситуации, что он так и не связал факт наличия этой болезни. И я очень этому рада. Я очень рада, что он об этом не знает", – сказала Хеминг-Уиллис.

Анозогнозия часто сопровождает лобно-височную деменцию. Как объясняют специалисты, это отсутствие у больного критической оценки собственного физического или психического заболевания. По данным клиники Кливленда, такое расстройство распространено среди пациентов с неврологическими и психическими заболеваниями.

"Люди думают, что это может быть возражением, что они не хотят идти к врачу, но на самом деле в игру вступает анозогнозия. Это не возражение. Это просто означает, что их мозг меняется. Это часть болезни", — объяснила супруга Уиллиса состояние своего мужа.

Семья Уиллиса ранее сообщала, что лобно-височная деменция повлияла на речь, эмоциональное состояние и поведение актера. Именно поэтому актер завершил карьеру. В то же время близкие отмечают, что они сосредоточены на заботе о нем и повышении осведомленности общества об этой форме деменции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эмма Хеминг-Уиллис хочет передать мозг мужчины ученым.

Также "Комментарии" писали о фото 70-летнего Брюса Уиллиса. Как выглядит культовый актер с тяжелой болезнью.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/bruce-willis-wife-emma-says-he-doesn-t-know-he-has-dementia-exclusive-11893018
Теги:

Новости

Все новости