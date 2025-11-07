logo_ukra

З'явилися нові фото 70-річного Брюса Вілліса: як виглядає культовий актор з важкою хворобою
З'явилися нові фото 70-річного Брюса Вілліса: як виглядає культовий актор з важкою хворобою

Нові фото Брюса Вілліса в Лос-Анджелесі. Актор із лобно-скроневою деменцією вийшов на прогулянку з доглядальником.

7 листопада 2025, 18:05
Автор:
avatar

Slava Kot

У мережі з’явилися нові фотографії 70-річного голлівудського актора Брюса Вілліса, який вже кілька років бореться з важким захворюванням під назвою лобно-скронева деменція. Зірку фільмів "Міцний горішок" і "П’ятий елемент" сфотографували під час прогулянки вздовж набережної в Лос-Анджелесі.

На знімках Вілліс виглядає зосередженим і спокійним. Він був одягнений у темно-сіру футболку, штани кольору хакі та сірі кросівки, а голову прикривав синьою бейсболкою. Актор тримався за руку свого доглядальника та час від часу спирався на поручні, щоб утримати рівновагу.

Це один із рідкісних публічних виходів Вілліса після того, як у 2022 році він оголосив про завершення акторської кар’єри через погіршення здоров’я. Наразі актор проживає в окремому будинку, де отримує цілодобовий догляд.

У 2023 році сім’я Брюса Вілліса офіційно підтвердила діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД). Це невиліковне нейродегенеративне захворювання, яке поступово вражає ділянки мозку, відповідальні за поведінку, мовлення та контроль емоцій. На відміну від хвороби Альцгеймера, ЛСД не спричиняє миттєву втрату пам’яті, але змінює характер і когнітивні здібності людини.

Дружина актора, Емма Гемінг Вілліс розповіла, що хвороба чоловіка стала великим випробуванням для всієї родини. Вона зазначила, що їхні доньки-підлітки важко переживають зміни в поведінці батька.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дружина Брюса Вілліса просить припинити їх переслідувати.

Також "Коментарі" писали, що шанувальники Брюса Вілліса шоковані. Вони дізнались справжнє ім'я актора.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-15267449/Bruce-Willis-rare-outing-frontotemporal-dementia.html
