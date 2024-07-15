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Новый роман Джонни Деппа: актёр встречается с россиянкой

Актёр замечен в компании россиянки Юлии, которая является владелицей косметологической клиники

сегодня, 14:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Голливудский актёр Джонни Депп, похоже, нашёл новую любовь. Его новая спутница — россиянка Юлия, которая на удивление напоминает его бывшую жену Эмбер Херд. Пару видели в Лондоне, они держались за руки и улыбались друг другу.

Новый роман Джонни Деппа: актёр встречается с россиянкой

Джонни Депп закрутил роман с россиянкой

После скандального развода с Эмбер Херд Джонни Депп переехал в Великобританию. С тех пор он старался держаться подальше от публичного внимания в вопросах личной жизни. Однако недавно его сфотографировали с Юлией, владелицей косметологической клиники в Праге. Это не первый раз, когда их видят вместе. Впервые Депп и Юлия были замечены на концерте в Праге в 2022 году.

Джонни пока не комментирует свои отношения с Юлией. Но их частые встречи и дружеское общение говорят сами за себя. Фанаты и СМИ внимательно следят за развитием отношений между Джонни и Юлией, интересуясь, какие изменение внесёт новый роман в личную жизнь звезды после годов перипетий и скандалов.

Новый роман Джонни Деппа: актёр встречается с россиянкой - фото 2

Читайте также на портале “Комментарии” — После проигрыша по делу о клевете Эмбер Херд исчезла из виду общественности. По словам близких к ней источников, она начала новую жизнь вдали от Голливуда, однако не покинула актерскую карьеру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PEOPLE.

Кроме того, “Комментарии” писали, что 58-летний красавчик, звезда фильмов "Турист" и "Пираты Карибского моря" Джонни Депп сейчас редко появляется на светских мероприятиях. Но на днях он "засветился" на кинофестивале в Риме, где состоялась премьера мультсериала "Тупики", где он озвучил одного из персонажей.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-13628117/johnny-depp-seen-cozy-blonde-woman-amber-heard-london.html
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