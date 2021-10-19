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Джонни Депп в ковбойском стиле «засветился» в Риме (ФОТО)

Голливудский актер, звезда фильмов «Пираты Карибского моря» Джонни Депп появился в Риме на кинофестивале

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий

58-летний красавчик, звезда фильмов "Турист" и "Пираты Карибского моря" Джонни Депп сейчас редко появляется на светских мероприятиях. Но на днях он "засветился" на кинофестивале в Риме, где состоялась премьера мультсериала "Тупики", где он озвучил одного из персонажей.

Джонни Депп в ковбойском стиле «засветился» в Риме (ФОТО)

Джонни Депп / Фото: depositphotos.com

Днем на красной дорожке голливудский актер появился в привычном "ковбойском" образе: черных джинсах, светло-коричневой кожаной куртке, белой рубашке и жилетке, а свой образ дополнил банданой, черной шляпой, ботинками и различными фенечками на шее и руке. 

Вечером того же дня, звезда "Пиратов Карибского моря" появился перед камерами в черном луке, который состоял из рубашки с белой вышивкой, кожаных штанов, шляпы и платка куфии. Ботинки на актере были те же, что и днем. 

Джонни Депп в ковбойском стиле «засветился» в Риме (ФОТО) - фото 2
Джонни Депп в ковбойском стиле «засветился» в Риме (ФОТО) - фото 3
(Фото: Stefania M. D'Alessandro| Getty Images)


К слову, Джонни Деппа сейчас бойкотируют в Голливуде из-за его скандального развода с Эмбер Херд. Актера не приглашают в фильмы, и он редко появляется на публике, но он не упускает руки, ведь миллионы фанатов со всего мира по-прежнему не дают ему прохода и всячески поддерживают его творчество.

Напомним, в сети появилась фотография, как голливудский актер Джонни Депп выглядел в 90-е годы. И поклонники отметили, что с годами он становится только красивее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 21-летняя дочь Джонни Деппа впервые украсила обложку российской версии модного журнала Elle. Девушка снялась в ярких нарядах от модного дома Chanel.

Читайте также, популярная актриса, звезда фильмов "Гарри Поттер" Эмма Уотсон покорила своим "свадебным" нарядом, в котором впервые за два года вышла на красную дорожку.


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/news/show-biznes/v-shlyape-i-ponoshennyh-botinkah-dzhonni-depp-poyavilsya-na-kinofestivale-v-rime-1889881.html
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