Об этом мало кто знает: как на самом деле зовут Софию Ротару и какая у нее настоящая фамилия

София Ротару уже десятилетиями остается одной из самых известных певиц украинской и восточноевропейской эстрады. Ее имя давно стало узнаваемым брендом, однако мало кто знает, что в начале жизни и карьеры у артистки была другая фамилия.

София Ротару. Фото из открытых источников

Настоящее имя Софии Ротару

София Ротару родилась в селе Маршинцы Черновицкой области. При рождении она получила фамилию Ротар, ведь именно так был записан в документах ее отец Михаил Федорович. Исследователи указывают, что эта фамилия имеет румынское и молдавское происхождение. Оно происходит от слова Rotaru, означающего "колесник" или "стельмах".

После Второй мировой войны при оформлении документов местные фамилии часто меняли или упрощали. Именно поэтому окончание "у" исчезло, и семью записали как Ротар. В начале творческого пути певица выступала именно под этой фамилией. Таким образом София Ротару при рождении имела фамилию Ротар.

Впоследствии артистка решила вернуть семейному имени аутентичное звучание. Она добавила букву "у" в конце, и страна узнала ее как Софию Ротару. Новый вариант оказался более мелодичным и легко запоминающимся, что также явилось важной частью сценического образа певицы.

Интересно, что позже этот же вариант фамилии стала использовать и сестра артистки певица Аурика Ротару.

Однако на сегодняшний день настоящее имя Софии Ротару другое. После брака с музыкантом Анатолием Евдокименко певица взяла фамилию мужчины, сохранив собственную сценическую. Таким образом, настоящее полное имя артистки – София Михайловна Евдокименко-Ротару.

