logo

BTC/USD

68719

ETH/USD

2079.44

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Обнаженная украинская модель появилась на обложке свежего выпуска ELLE (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Обнаженная украинская модель появилась на обложке свежего выпуска ELLE (ФОТО)

Алла Костромичева украсила апрельскую обложку чешского ELLE.

22 марта 2026, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом апрельского номера чешской версии журнала ELLE. Фотосессия сразу привлекла внимание модной индустрии, ведь модель появилась на обложке в смелом художественном образе в стиле "ню".

Алла Костромичева. Фото: instagram.com/alla

На фотографии Костромичева позирует на светлом нейтральном фоне без одежды и украшений. Ее образ дополняют только туфли с розовыми цветами и объемная цветочная сумка, частично прикрывающая силуэт. 

Апрельский номер журнала посвящен теме женской силы и роли общин в современном обществе. В материалах издания говорится о разных форматах женских коммьюнити и инициативах, которые помогают создавать поддержку, развивать сотрудничество и формировать новые социальные связи.

39-летняя Алла Костромичева считается одной из самых успешных украинских моделей на международной арене. За годы карьеры она сотрудничала с ведущими модными брендами, включая Givenchy, Hermès, Louis Vuitton, Christian Dior и Calvin Klein.

Помимо модельной карьеры, Костромичева активно развивает собственный бизнес. Она основала агентство Kostromichova Mother Agency, занимающееся поиском и продвижением новых талантов в модельной индустрии. Также модель известна как ведущая и судья популярных телепроектов "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински".

Ныне Костромичева живет с семьей в Пуэрто-Рико, продолжает участвовать в мировых неделях моды и остается одной из самых влиятельных украинских моделей глобальной индустрии.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости