Обнаженная украинская модель появилась на обложке свежего выпуска ELLE (ФОТО)

Украинская супермодель Алла Костромичева стала лицом апрельского номера чешской версии журнала ELLE. Фотосессия сразу привлекла внимание модной индустрии, ведь модель появилась на обложке в смелом художественном образе в стиле "ню".

Алла Костромичева. Фото: instagram.com/alla

На фотографии Костромичева позирует на светлом нейтральном фоне без одежды и украшений. Ее образ дополняют только туфли с розовыми цветами и объемная цветочная сумка, частично прикрывающая силуэт.

Апрельский номер журнала посвящен теме женской силы и роли общин в современном обществе. В материалах издания говорится о разных форматах женских коммьюнити и инициативах, которые помогают создавать поддержку, развивать сотрудничество и формировать новые социальные связи.

Алла Костромичева появилась на откровенной обложке ELLE

39-летняя Алла Костромичева считается одной из самых успешных украинских моделей на международной арене. За годы карьеры она сотрудничала с ведущими модными брендами, включая Givenchy, Hermès, Louis Vuitton, Christian Dior и Calvin Klein.

Помимо модельной карьеры, Костромичева активно развивает собственный бизнес. Она основала агентство Kostromichova Mother Agency, занимающееся поиском и продвижением новых талантов в модельной индустрии. Также модель известна как ведущая и судья популярных телепроектов "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински".

Ныне Костромичева живет с семьей в Пуэрто-Рико, продолжает участвовать в мировых неделях моды и остается одной из самых влиятельных украинских моделей глобальной индустрии.

