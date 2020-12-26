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Объявлено имя нового «Холостяка»: как выглядит герой шоу

Съемки нового «Холостяка» уже стартовали

сегодня, 01:15
Автор:

Светлана Шкурупий

В пятницу, 25 декабря, стало известно, как сложились отношения украинской актрисы, главной героини "Холостячки" Ксении Мишиной с победителем шоу Александром Эллертом. Интрига наконец-то была раскрыта. Но канал СТБ решил подогреть интерес зрителей к новому сезону проекта и уже представил нового "Холостяка".

Объявлено имя нового «Холостяка»: как выглядит герой шоу

кто стал новым Холостяком (фото из открытых источников)

Известно, что весной 2021 года на экраны выйдет "Холостяк 11" и главным героем шоу стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливко. Мужчина признался, что пришел на проект, чтобы найти искреннюю и настоящую любовь, за которой "гоняются" все, но не каждому удается ее догнать. Михаил верит в то, что благодаря "Холостяку" найдет женщину, с которой построит крепкие отношения и дальнейшую судьбу.

Новый герой шоу рассказал, что у него есть успешный бизнес, он увлекается спортом, любит домашних животных и обожает экстрим, особенно, горы. В прошлом году Михаилу удалось взойти на Эльбрус (высочайшую гору в Европе, — прим. авт) по маршруту первопроходцев. 

"Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит Холостяк.

Но по словам Михаила, несмотря на все достижения и хобби, в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви. 

Объявлено имя нового «Холостяка»: как выглядит герой шоу - фото 2
Объявлено имя нового «Холостяка»: как выглядит герой шоу - фото 3
Объявлено имя нового «Холостяка»: как выглядит герой шоу - фото 4

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в 2020 году в Украине вышел первый сезон "Холостячки", в котором приняла участие актриса Ксения Мишина. За ее сердце боролись 12 мужчин, но в финале осталось только двое: комик Александр Эллерт и бизнесмен Алексей Тригубенко. Кольцо Ксения приняла от Александра Эллерта, признавшись, что по-настоящему влюбилась в него и хочет в дальнейшем строить отношения.


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