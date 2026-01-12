Ольга Сумская показала архивные фото с 1995 года: какой была актриса более 30 лет назад

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась с поклонниками редких архивных фотографий, сделанными в 1995 году. Фото появились на ее официальной странице в Instagram и мгновенно вызвали волну восхищения среди поклонников и коллег по творческому цеху.

Ольга Сумская. Фото из открытых источников

На опубликованных архивных фото ныне 59-летняя Ольга Сумская предстает совсем юной 19-летней девушкой с характерным для середины 1990-х стилем, легкой прической и открытым взглядом. Несмотря на то, что фотографии уже более 30 лет, поклонники отмечают, что актриса сохранила тот же природный шарм и харизму, которые сделали ее одной из самых известных звезд украинского театра и кино.

Ольга Сумская в 1995 году. Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в молодости. Фото: instagram.com/olgasumska

После публикации фото, в комментариях большое количество людей выразили восхищение Сумской. К примеру. Коллега Ольги Сумской, актриса Наталья Денисенко, лаконично назвала ее "DIVA". Другие пользователи писали: "Волшебная", "Невероятная", "Легенда", "Самая красивая украинка всех времен".

Ольга Сумская – заслуженная и народная актриса Украины. Она родилась 22 августа 1966 во Львове. Ее творческий путь начался еще в студенческие годы с дебюта в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки" 1983 года. Подлинным всенародным признанием для Сумской стала культовая роль Роксоланы в одноименном сериале.

Кроме этого, фильмография Сумской насчитывает десятки знаковых работ, среди которых "Тигроловы", "Последний москаль" и "Голос травы". Также ее голосом в украинском дубляже говорит величественная Малефисента.

