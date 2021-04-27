От осложнений COVID-19 умер звезда «Белого солнца пустыни»

На 86-м году жизни перестало биться сердце известного грузинского актера Кахи Кавсадзе, который больше всего запомнился зрителям ролью Абдулы в советском художественном фильме "Белое солнце пустыни".

Кахи Кавсадзе / фото: скриншот из видео

Как сообщает "Эхо Кавказа", актер скончался в Тбилиси от осложнений, возникших в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Впервые он попал в больницу в ноябре 2020 года с диагностированной дыхательной недостаточностью. Кахи Давидович был переведен на искусственную вентиляцию легких, но потом ему стало лучше и родственники сообщили об успешной победе над COVID-19. Однако, в феврале звезда фильма "Белое солнце пустыни" снова оказался в больнице из-за осложнений и за его жизнь врачи боролись в течение 2-х месяцев.

Известно, что Кахи Кавсадзе сыграл в более 80 кинолентах и брал участие во многих театральных постановках. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Именно эта роль и стала визитной карточкой в карьере актера.

Напомним, что на 60-м году жизни скончался модный дизайнер Альбер Эльбаза. Согласно информации Haaretz, мужчина умер от коронавирусной инфекции в одной из больниц Парижа. До этого он несколько дней пробыл в искусственной коме.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 62-м году жизни перестало биться сердце российского музыканта, поэта и художника Свена Гуидовича Гундлаха. Известно, что музыкант умер в одной из Московских ковидных больниц. Причиной смерти назван коронавирус. Накануне смерти он впал в кому, и не смог из нее выйти.

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