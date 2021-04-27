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От осложнений COVID-19 умер звезда «Белого солнца пустыни»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе - звезда фильма «Белое солнце пустыни»

27 апреля 2021, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

На 86-м году жизни перестало биться сердце известного грузинского актера Кахи Кавсадзе, который больше всего запомнился зрителям ролью Абдулы в советском художественном фильме "Белое солнце пустыни".

От осложнений COVID-19 умер звезда «Белого солнца пустыни»

Кахи Кавсадзе / фото: скриншот из видео

Как сообщает "Эхо Кавказа", актер скончался в Тбилиси от осложнений, возникших в результате перенесенной коронавирусной инфекции. Впервые он попал в больницу в ноябре 2020 года с диагностированной дыхательной недостаточностью. Кахи Давидович был переведен на искусственную вентиляцию легких, но потом ему стало лучше и родственники сообщили об успешной победе над COVID-19. Однако, в феврале звезда фильма "Белое солнце пустыни" снова оказался в больнице из-за осложнений и за его жизнь врачи боролись в течение 2-х месяцев. 

Известно, что Кахи Кавсадзе сыграл в более 80 кинолентах и брал участие во многих театральных постановках. Фразы его известных киногероев Дон Кихота и Абдуллы из культового фильма "Белое солнце пустыни" разошлись на цитаты. Именно эта роль и стала визитной карточкой в карьере актера. 

Напомним, что на 60-м году жизни скончался модный дизайнер Альбер Эльбаза. Согласно информации Haaretz, мужчина умер от коронавирусной инфекции в одной из больниц Парижа. До этого он несколько дней пробыл в искусственной коме. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на 62-м году жизни перестало биться сердце российского музыканта, поэта и художника Свена Гуидовича Гундлаха. Известно, что музыкант умер в одной из Московских ковидных больниц. Причиной смерти назван коронавирус. Накануне смерти он впал в кому, и не смог из нее выйти.


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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/31225157.html
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