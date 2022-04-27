Оззи Осборн заявил, что готов приютить украинских беженцев

Многие мировые знаменитости знают о войне, которую на нашей территории развернула Российская Федерация, и всячески осуждают действия Владимира Путина. Они публично поддерживают Украину и стараются всячески помочь нашим беженцам.

Оззи Осборн / Фото: news.sky.com

Среди таких знаменитостей оказался британский рок-исполнитель и музыкант Оззи Осборн. Вместе с женой они объявили о том, что готовы приютить в своем роскошном особняке две украинские семьи, которые были вынуждены выехать из-за боевых действий.

Таким образом, звезды не только стремятся помочь украинцам, но и обращают внимание британского правительства на существующее промедление в процессе расселения беженцев из Украины.

Известно, что дом в графстве Бакингемшир имеет все условия для комфортного проживания, так что семьи смогут поселиться в тех частях поместья, которые не используют знаменитые хозяева.

"То, что мы увидели, разрывает сердце, и мы отвечаем тем, кто сейчас находится в Украине", – сообщила супруга певца Шэрон Осборн.

Напомним, что звезда "Людей икс" Лев Шрайбер сообщил на своей странице в Instagram, что находится на украино-польской границе и помогает беженцам. Он присоединился к звездной команде поваров World Central Kitchen и теперь готовит еду для наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный актер и режиссер, основатель благотворительной организации CORE Шон Пенн приезжал в Украину вовремя войны и встретился с главой Львовской областной военной администрации.

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