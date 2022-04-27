Оззи Осборн заявил, что готов приютить украинских беженцев

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Светлана Шкурупий
Многие
мировые знаменитости знают о войне, которую на нашей территории развернула
Российская Федерация, и всячески осуждают действия Владимира Путина. Они
публично поддерживают Украину и стараются всячески помочь нашим беженцам.
Оззи Осборн / Фото: news.sky.com
Среди
таких знаменитостей оказался британский рок-исполнитель и музыкант Оззи Осборн.
Вместе с женой они объявили о том, что готовы приютить в своем роскошном
особняке две украинские семьи, которые были вынуждены выехать из-за боевых
действий.
Таким
образом, звезды не только стремятся помочь украинцам, но и обращают внимание
британского правительства на существующее промедление в процессе расселения
беженцев из Украины.
Известно,
что дом в графстве Бакингемшир имеет все условия для комфортного проживания,
так что семьи смогут поселиться в тех частях поместья, которые не используют знаменитые
хозяева.
"То,
что мы увидели, разрывает сердце, и мы отвечаем тем, кто сейчас находится в
Украине", – сообщила супруга певца Шэрон Осборн.
Напомним,
что звезда "Людей икс" Лев Шрайбер сообщил на своей странице в
Instagram, что находится на украино-польской границе и помогает беженцам. Он
присоединился к звездной команде поваров World Central Kitchen и теперь готовит еду для наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что известный актер и режиссер,
основатель благотворительной организации CORE Шон Пенн приезжал в Украину вовремя войны и встретился с главой Львовской областной военной администрации.
Читайте
также, что звезда популярного телесериала "Игры престолов" эмоционально поддержала Украину.
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