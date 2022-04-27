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Оззи Осборн заявил, что готов приютить украинских беженцев

Известный рок-певец и музыкант Оззи Осборн заявил в интервью, что вместе с супругой готов приютить украинским беженцев у себя дома

сегодня, 03:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие мировые знаменитости знают о войне, которую на нашей территории развернула Российская Федерация, и всячески осуждают действия Владимира Путина. Они публично поддерживают Украину и стараются всячески помочь нашим беженцам.

Оззи Осборн заявил, что готов приютить украинских беженцев

Оззи Осборн / Фото: news.sky.com

Среди таких знаменитостей оказался британский рок-исполнитель и музыкант Оззи Осборн. Вместе с женой они объявили о том, что готовы приютить в своем роскошном особняке две украинские семьи, которые были вынуждены выехать из-за боевых действий.

Таким образом, звезды не только стремятся помочь украинцам, но и обращают внимание британского правительства на существующее промедление в процессе расселения беженцев из Украины.

Известно, что дом в графстве Бакингемшир имеет все условия для комфортного проживания, так что семьи смогут поселиться в тех частях поместья, которые не используют знаменитые хозяева.

"То, что мы увидели, разрывает сердце, и мы отвечаем тем, кто сейчас находится в Украине", – сообщила супруга певца Шэрон Осборн.

Напомним, что звезда "Людей икс" Лев Шрайбер сообщил на своей странице в Instagram, что находится на украино-польской границе и помогает беженцам. Он присоединился к звездной команде поваров World Central Kitchen и теперь готовит еду для наших граждан, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный актер и режиссер, основатель благотворительной организации CORE Шон Пенн приезжал в Украину вовремя войны и встретился с главой Львовской областной военной администрации.

Читайте также, что звезда популярного телесериала "Игры престолов" эмоционально поддержала Украину.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10750757/Sharon-Ozzy-Osbourne-hope-two-Ukrainian-refugee-families-Buckinghamshire-estate.html?fbclid=IwAR1qfxlhub7WIdSQaWI3lvjAySac5YG4DKvySOJQAuX7pMx2ItOnmefKvgE
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