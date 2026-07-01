Памели Андерсон – 59: как сегодня выглядит звезда "Спасателей Малибу" (ФОТО)

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Slava Kot
1 июля Памеле Андерсон исполняется 59 лет – и ее сегодняшний образ мало напоминает ту гламурную икону 1990-х, которую мир запомнил по роли Си Джей Паркер в сериале "Спасатели Малибу" и многочисленным появлениям в Playboy. Памела Андерсон прошла путь от мирового секс-символа до осознанной спокойной жизни в Канаде.
Памела Андерсон. Фото: instagram / pamelaanderson
Памела Андерсон в последние годы проживает в родной Канаде. Она поселилась в отреставрированном доме своей бабушки в Ледисмите. Актриса активно занимается садоводством, публикует фото своего огорода и ведет гораздо более уединенный образ жизни, чем в пиковые годы карьеры.
Параллельно звезда кино вернулась в публичное пространство как автор. Ее автобиография "С любовью, Памела" стала бестселлером, а Netflix выпустил документальный фильм о ее жизни.
Памела Андерсон. Фото: instagram/pamelaanderson
Памела Андерсон в саду. Фото: instagram/pamelaanderson
Памела Андерсон. Фото: instagram/pamelaanderson
В последние годы Андерсон также привлекла внимание смелым решением появляться на светских мероприятиях без макияжа, в том числе на неделях моды.
Она также признает, что прежний образ был частично навязан поп-культурой, но и поддерживаемым ею самой. В 1990-х ее публичная персона формировалась под влиянием глянца, ролей и медиа-стереотипов.
Памела Андерсон добавила, что рада, что "избавилась" от прежней славы и может быть собой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 67-летняя Мадонна без бюстгальтера в "голом" миниплатье испугала фанатов.
Также "Комментарии" писали, что Памела Андерсон кардинально изменила образ.