Памели Андерсон – 59: как сегодня выглядит звезда "Спасателей Малибу" (ФОТО)

1 июля Памеле Андерсон исполняется 59 лет – и ее сегодняшний образ мало напоминает ту гламурную икону 1990-х, которую мир запомнил по роли Си Джей Паркер в сериале "Спасатели Малибу" и многочисленным появлениям в Playboy. Памела Андерсон прошла путь от мирового секс-символа до осознанной спокойной жизни в Канаде.

Памела Андерсон. Фото: instagram / pamelaanderson

Памела Андерсон в последние годы проживает в родной Канаде. Она поселилась в отреставрированном доме своей бабушки в Ледисмите. Актриса активно занимается садоводством, публикует фото своего огорода и ведет гораздо более уединенный образ жизни, чем в пиковые годы карьеры.

Параллельно звезда кино вернулась в публичное пространство как автор. Ее автобиография "С любовью, Памела" стала бестселлером, а Netflix выпустил документальный фильм о ее жизни.

Памела Андерсон. Фото: instagram/pamelaanderson

Памела Андерсон в саду. Фото: instagram/pamelaanderson

Памела Андерсон. Фото: instagram/pamelaanderson

В последние годы Андерсон также привлекла внимание смелым решением появляться на светских мероприятиях без макияжа, в том числе на неделях моды.

"Это похоже на то, что я иду против течения. Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно… Что со мной происходит?" Это путешествие", — заявила Андерсон.

Она также признает, что прежний образ был частично навязан поп-культурой, но и поддерживаемым ею самой. В 1990-х ее публичная персона формировалась под влиянием глянца, ролей и медиа-стереотипов.

"У людей сложился такой пневматический образ меня, начиная с Playboy и "Спасателей Малибу", заканчивая моими мужчинами-рокерами и всем прочим. Я тоже играла в тот образ, который был создан вокруг меня. Я рада, что я сделала все это, я действительно рада, что тогда была такой", — пояснила Памела.

Памела Андерсон добавила, что рада, что "избавилась" от прежней славы и может быть собой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 67-летняя Мадонна без бюстгальтера в "голом" миниплатье испугала фанатов.

Также "Комментарии" писали, что Памела Андерсон кардинально изменила образ.