Памелі Андерсон – 59: як сьогодні виглядає зірка "Рятувальників Малібу" (ФОТО)

1 липня Памелі Андерсон виповнюється 59 років — і її сьогоднішній образ мало нагадує ту гламурну ікону 1990-х, яку світ запам’ятав за роллю Сі Джей Паркер у серіалі "Рятувальники Малібу" та численними появами в Playboy. Памела Андерсон пройшла шлях від світового секс-символа до усвідомленого спокійного життя в Канаді.

Памела Андерсон. Фото: instagram / pamelaanderson

Памела Андерсон останні роки мешкає у рідній Канаді. Вона оселилася у відреставрованому будинку своєї бабусі в Ледісміті. Акторка активно займається садівництвом, публікує фото свого городу та веде значно більш усамітнений спосіб життя, ніж у пікові роки кар’єри.

Паралельно зірка кіно повернулась у публічний простір як авторка. Її автобіографія "З любов’ю, Памела" стала бестселером, а Netflix випустив документальний фільм про її життя.

Памела Андерсон. Фото: instagram / pamelaanderson

Памела Андерсон у саду. Фото: instagram / pamelaanderson

Памела Андерсон. Фото: instagram / pamelaanderson

Останні роки Андерсон також привернула увагу сміливим рішенням з’являтися на світських заходах без макіяжу, зокрема на тижнях моди.

"Це схоже на те, що я йду проти течії. Я думаю, що ми всі починаємо виглядати трохи смішно, коли стаємо старшими. І я сміюся з себе, коли дивлюся в дзеркало. Я говорю: "Вау, це справді… Що зі мною відбувається?" Це подорож", — заявила Андерсон.

Вона також визнає, що колишній образ був частково нав’язаним поп-культурою, але й підтримуваним нею самою. У 1990-х роках її публічна персона формувалась під впливом глянцю, ролей та медіа-стереотипів.

"У людей склався такий пневматичний образ мене, починаючи з Playboy і "Рятувальників Малібу", закінчуючи моїми чоловіками-рокерами і всім іншим. Я також грала в той образ, який був створений навколо мене. Я рада, що я зробила все це, я справді рада, що тоді була такою", — пояснила Памела.

Памела Андерсон додала, що рада, що "позбулася" колишньої слави і може бути собою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 67-річна Мадонна без бюстгальтера у "голій" мінісукні налякала фанатів.

Також "Коментарі" писали, що Памела Андерсон кардинально змінила образ.