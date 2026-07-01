Памелі Андерсон – 59: як сьогодні виглядає зірка "Рятувальників Малібу" (ФОТО)

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Slava Kot
1 липня Памелі Андерсон виповнюється 59 років — і її сьогоднішній образ мало нагадує ту гламурну ікону 1990-х, яку світ запам’ятав за роллю Сі Джей Паркер у серіалі "Рятувальники Малібу" та численними появами в Playboy. Памела Андерсон пройшла шлях від світового секс-символа до усвідомленого спокійного життя в Канаді.
Памела Андерсон. Фото: instagram / pamelaanderson
Памела Андерсон останні роки мешкає у рідній Канаді. Вона оселилася у відреставрованому будинку своєї бабусі в Ледісміті. Акторка активно займається садівництвом, публікує фото свого городу та веде значно більш усамітнений спосіб життя, ніж у пікові роки кар’єри.
Паралельно зірка кіно повернулась у публічний простір як авторка. Її автобіографія "З любов’ю, Памела" стала бестселером, а Netflix випустив документальний фільм про її життя.
Памела Андерсон. Фото: instagram / pamelaanderson
Памела Андерсон у саду. Фото: instagram / pamelaanderson
Памела Андерсон. Фото: instagram / pamelaanderson
Останні роки Андерсон також привернула увагу сміливим рішенням з’являтися на світських заходах без макіяжу, зокрема на тижнях моди.
Вона також визнає, що колишній образ був частково нав’язаним поп-культурою, але й підтримуваним нею самою. У 1990-х роках її публічна персона формувалась під впливом глянцю, ролей та медіа-стереотипів.
Памела Андерсон додала, що рада, що "позбулася" колишньої слави і може бути собою.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 67-річна Мадонна без бюстгальтера у "голій" мінісукні налякала фанатів.
Також "Коментарі" писали, що Памела Андерсон кардинально змінила образ.