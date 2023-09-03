Печальная новость о состоянии Селин Дион: родные молятся о чуде

Сестра популярной певицы Клодетт Дион рассказала, что врачи не могут ничего сделать с состоянием Селион Дион, а родные вынуждены надеяться только на чудо. Все из-за смертельной болезни артистки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Hello!

Певица Селин Дион. Фото из открытых источников

Легендарная певица Селин Дион впервые объявила о проблемах со своим здоровьем в декабре 2022 года, когда отложила свои концерты на несколько месяцев, однако уже в мае артистка рассказала об отмене концертной программы. Селин Дион сообщила, что у нее "синдром жесткого человека" – болезнь, поражающая нервную систему, приводит к скованности мышечной ткани и резким сокращениям мышц. В общем, существуют различные методы лечения, однако люди с этим синдромом живут около 6-30 лет с момента первого проявления болезни.

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Последние сообщения показывают, что звезде становится все хуже. Новую информацию предоставила сестра певицы Клодетт Дион.

"Она делает все, чтобы выздороветь. Это болезнь, о которой мы так мало знаем. Есть спазмы – их невозможно контролировать. Это подобно, как вы подскакиваете ночью через судороги в ноге, но это происходит во всех мышцах", – растерянно рассказывает Клодетт и добавляет, что "мы мало что можем сделать, мы все молимся о чуде".

Сестра артистки подчеркивает, что несмотря на нападения, через которые Селин Дион тяжело ходить, она все еще верит, что специалисты, заботящиеся о звезде, в конце концов найдут для нее лекарства.

Известно, что Селин Дион продала свой особняк в Лас-Вегасе за 30 млн долларов и переехала в родную Канаду. Там она может рассчитывать на помощь 11 братьев и сестер.

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