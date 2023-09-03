Печальная новость о состоянии Селин Дион: родные молятся о чуде

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Slava Kot
Сестра популярной певицы Клодетт Дион рассказала, что врачи не могут ничего сделать с состоянием Селион Дион, а родные вынуждены надеяться только на чудо. Все из-за смертельной болезни артистки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Hello!
Певица Селин Дион. Фото из открытых источников
Легендарная певица Селин Дион впервые объявила о проблемах со своим здоровьем в декабре 2022 года, когда отложила свои концерты на несколько месяцев, однако уже в мае артистка рассказала об отмене концертной программы. Селин Дион сообщила, что у нее "синдром жесткого человека" – болезнь, поражающая нервную систему, приводит к скованности мышечной ткани и резким сокращениям мышц. В общем, существуют различные методы лечения, однако люди с этим синдромом живут около 6-30 лет с момента первого проявления болезни.
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Последние сообщения показывают, что звезде становится все хуже. Новую информацию предоставила сестра певицы Клодетт Дион.
Сестра артистки подчеркивает, что несмотря на нападения, через которые Селин Дион тяжело ходить, она все еще верит, что специалисты, заботящиеся о звезде, в конце концов найдут для нее лекарства.
Известно, что Селин Дион продала свой особняк в Лас-Вегасе за 30 млн долларов и переехала в родную Канаду. Там она может рассчитывать на помощь 11 братьев и сестер.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная европейская певица резко критикует россиян и называет их идиотами.
Также "Комментарии" писали о военном, который раскритиковал популярную украинскую блоггершу, попавшую в скандал с Притулой.
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