28 декабря 2025 года в возрасте 91 года скончалась Брижит Бардо. Она считается культовой французской актрисой, иконой сексуальной революции и одной из самых влиятельных фигур европейской поп-культуры 20 века. За блеском славы скрывалась сложная, противоречивая жизнь. Вот несколько малоизвестных и неожиданных фактов о Бардо.

Брижит Бардо. Фото: AP

Неоднократные попытки самоубийства

Брижит Бардо признавалась, что по меньшей мере шесть раз пыталась покончить с собой. Первая попытка произошла, когда ей было всего 16 лет. Это произошло из-за драматических отношений с режиссером Роже Вадимом. Последний документированный случай произошел в 1992 году. В автобиографии актриса объясняла попытки суицида тем, что "невозможно избежать страданий, наступающих после большого счастья".

Внезапное завершение карьеры и защита животных

Брижит Бардо. Фото: AP

В 1973 году, в возрасте 39 лет, Бардо неожиданно объявила о завершении актерской карьеры. Она объяснила это желанием остаться в памяти людей молодой и красивой и полностью посвятить себя защите животных. Бардо создала Фонд Брижит Бардо, ставший одним из самых известных зоозащитных фондов в Европе. Она жертвовала миллионы франков на спасение животных и активно выступала против меховой индустрии.

Увлечение Владимиром Путиным

В 2013 году актриса открыто заявляла о симпатии к президенту России Владимиру Путину, называя его "человечным" и благодаря за поддержку инициатив по защите животных. Тогда же она угрожала подать заявку на российское гражданство, если двое больных слонов во французском зоопарке не подвергнут эвтаназии.

После полномасштабного вторжения России в Украину Бардо пересмотрела свои взгляды и подвергла критике Путина за полномасштабную войну.

Влияние на моду и стиль

Именно Брижит Бардо популяризировала бикини, прическу "бабетта", балетки, клетчатую "виши" и образ природной, непринужденной женственности, ставший стандартом для нескольких поколений.

Письма Виктору Януковичу

Письмо Брижит Бардо Януковичу

В начале 2010-х Бардо неоднократно писала открытые письма тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, резко критикуя массовое уничтожение бездомных собак накануне Евро-2012. Она называла ситуацию "позорной для цивилизованной страны" и угрожала международным скандалом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 лучших фильмах из Брижит Бардо, сделавших ее иконой мирового кино.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядела Брижит Бардо в молодые годы. Архивные фото французской актрисы.