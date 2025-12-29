logo_ukra

Писала листи Януковичу і захоплювалася Путіним: несподівані факти про Бріжит Бардо

Бріжит Бардо мала неодноразові спроби самогубства, писала листи Януковичу та присвятила частину життя захисту тварин.

29 грудня 2025, 10:05
28 грудня 2025 року у віці 91 року померла Бріжит Бардо. Вона вважається культовою французькою акторкою, іконою сексуальної революції та однієї з найвпливовіших постатей європейської попкультури 20 століття. За блиском слави ховалося складне, суперечливе життя. Ось кілька маловідомих і несподіваних фактів про Бардо.

Писала листи Януковичу і захоплювалася Путіним: несподівані факти про Бріжит Бардо

Бріжит Бардо. Фото: AP

Неодноразові спроби самогубства

Бріжит Бардо зізнавалася, що щонайменше шість разів намагалася накласти на себе руки. Перша спроба сталася, коли їй було лише 16 років. Це сталося через драматичні стосунки з режисером Роже Вадимом. Останній задокументований випадок стався у 1992 році. В автобіографії акторка пояснювала спроби суїциду тим, що "неможливо уникнути страждань, які настають після великого щастя".

Раптове завершення кар’єри та захист тварин

Писала листи Януковичу і захоплювалася Путіним: несподівані факти про Бріжит Бардо - фото 2

Бріжит Бардо. Фото: AP

У 1973 році, у віці 39 років, Бардо несподівано оголосила про завершення акторської кар’єри. Вона пояснила це бажанням залишитися в пам’яті людей молодою і красивою та повністю присвятити себе захисту тварин. Бардо створила Фонд Бріжит Бардо, який став одним із найвідоміших зоозахисних фондів у Європі. Вона жертвувала мільйони франків на порятунок тварин і активно виступала проти хутряної індустрії.

Захоплення Володимиром Путіним

У 2013 році акторка відкрито заявляла про симпатію до президента Росії Володимира Путіна, називаючи його "людяним" та дякуючи за підтримку ініціатив із захисту тварин. Тоді ж вона погрожувала подати заявку на російське громадянство, якщо двох хворих слонів у французькому зоопарку не піддадуть евтаназії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бардо переглянула свої погляди й розкритикувала Путіна за повномасштабну війну.

Вплив на моду і стиль

Саме Бріжит Бардо популяризувала бікіні, зачіску "бабетта", балетки, клітинку "віші" та образ природної, невимушеної жіночності, який став стандартом для кількох поколінь.

Листи Віктору Януковичу

Писала листи Януковичу і захоплювалася Путіним: несподівані факти про Бріжит Бардо - фото 2

Лист Бріжит Бардо Януковичу

На початку 2010-х років Бардо неодноразово писала відкриті листи тодішньому президенту України Віктору Януковичу, різко критикуючи масове знищення бездомних собак напередодні Євро-2012. Вона називала ситуацію "ганебною для цивілізованої країни" та погрожувала міжнародним скандалом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 найкращих фільмів з Бріжит Бардо, які зробили її іконою світового кіно.

Також "Коментарі" писали про те, як виглядала Бріжит Бардо у молоді роки. Архівні фото французької акторки.



