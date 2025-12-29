Писала листи Януковичу і захоплювалася Путіним: несподівані факти про Бріжит Бардо

28 грудня 2025 року у віці 91 року померла Бріжит Бардо. Вона вважається культовою французькою акторкою, іконою сексуальної революції та однієї з найвпливовіших постатей європейської попкультури 20 століття. За блиском слави ховалося складне, суперечливе життя. Ось кілька маловідомих і несподіваних фактів про Бардо.

Бріжит Бардо. Фото: AP

Неодноразові спроби самогубства

Бріжит Бардо зізнавалася, що щонайменше шість разів намагалася накласти на себе руки. Перша спроба сталася, коли їй було лише 16 років. Це сталося через драматичні стосунки з режисером Роже Вадимом. Останній задокументований випадок стався у 1992 році. В автобіографії акторка пояснювала спроби суїциду тим, що "неможливо уникнути страждань, які настають після великого щастя".

Раптове завершення кар’єри та захист тварин

Бріжит Бардо. Фото: AP

У 1973 році, у віці 39 років, Бардо несподівано оголосила про завершення акторської кар’єри. Вона пояснила це бажанням залишитися в пам’яті людей молодою і красивою та повністю присвятити себе захисту тварин. Бардо створила Фонд Бріжит Бардо, який став одним із найвідоміших зоозахисних фондів у Європі. Вона жертвувала мільйони франків на порятунок тварин і активно виступала проти хутряної індустрії.

Захоплення Володимиром Путіним

У 2013 році акторка відкрито заявляла про симпатію до президента Росії Володимира Путіна, називаючи його "людяним" та дякуючи за підтримку ініціатив із захисту тварин. Тоді ж вона погрожувала подати заявку на російське громадянство, якщо двох хворих слонів у французькому зоопарку не піддадуть евтаназії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бардо переглянула свої погляди й розкритикувала Путіна за повномасштабну війну.

Вплив на моду і стиль

Саме Бріжит Бардо популяризувала бікіні, зачіску "бабетта", балетки, клітинку "віші" та образ природної, невимушеної жіночності, який став стандартом для кількох поколінь.

Листи Віктору Януковичу

Лист Бріжит Бардо Януковичу

На початку 2010-х років Бардо неодноразово писала відкриті листи тодішньому президенту України Віктору Януковичу, різко критикуючи масове знищення бездомних собак напередодні Євро-2012. Вона називала ситуацію "ганебною для цивілізованої країни" та погрожувала міжнародним скандалом.

