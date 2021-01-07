Все было понятно с самого начала: вскрылись тайны шоу "Холостячка"

Романтическое телешоу "Холостячка", победу в котором одержал сценарист и комик Александр Эллерт, подошло к концу. Однако обсуждения вокруг популярного проекта не утихают по сей день. По окончанию шоу своими эмоциями поделился участник "Холостячки" Андрей Шатырко. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

Как известно, мужчина был знаком с главной героиней Ксенией Мишиной еще до проекта, однако решил все равно бороться за сердце украинской актрисы. По словам Андрея Шатырко, от одного из участников шоу "Танцы со звездами" он узнал о том, что у Ксении есть мужчина и она давно замужем.

"Мы познакомились с ней, а он с ней на "Танцах со звездами" взаимодействовал", — рассказал Шатырко.

Также участник "Холостячки" рассказал о том, что еще с первых выпусков проекта понял, кто является фаворитами Ксении Мишиной. По словам Шатырко, ее "любимчиками" сразу же оказались Александр Эллерт и Андрей Рыбак. Андрей Шатырко также рассказал о своих переживаниях о том, что чувствовал себя "запасным вариантом":

"Это все было понятно и читалось в ее глазах. Я в один момент ощутил себя запасным вариантом", — поделился мужчина.

Напомним, что ранее героиня романтического шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный сценарист Александр Эллерт рассказали, как у них получалось скрывать отношения по окончанию проекта. По словам актрисы, первое время после окончания "Холостячки" оказалось для пары самым тяжелым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ксения Мишина со своим избранником спровоцировали бурное обсуждение в Сети.

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