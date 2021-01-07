kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.01.2021

BTC/USD

37493.85

ETH/USD

1196.26

LTC/USD

165.56

НБУ 07.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды шоубизнес Все было понятно с самого начала: вскрылись тайны шоу "Холостячка"
commentss НОВОСТИ Все новости

Все было понятно с самого начала: вскрылись тайны шоу "Холостячка"

Участник проекта Андрей Шатырко рассказал, кто был фаворитом Ксении Мишиной с первых выпусков проекта

сегодня, 12:33
Автор:

Елизавета Черных

Романтическое телешоу "Холостячка", победу в котором одержал сценарист и комик Александр Эллерт, подошло к концу. Однако обсуждения вокруг популярного проекта не утихают по сей день. По окончанию шоу своими эмоциями поделился участник "Холостячки" Андрей Шатырко. Об этом сообщает РБК-Украина. 

Все было понятно с самого начала: вскрылись тайны шоу "Холостячка"

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

Как известно, мужчина был знаком с главной героиней Ксенией Мишиной еще до проекта, однако решил все равно бороться за сердце украинской актрисы. По словам Андрея Шатырко, от одного из участников шоу "Танцы со звездами" он узнал о том, что у Ксении есть мужчина и она давно замужем. 

"Мы познакомились с ней, а он с ней на "Танцах со звездами" взаимодействовал", — рассказал Шатырко. 

Также участник "Холостячки" рассказал о том, что еще с первых выпусков проекта понял, кто является фаворитами Ксении Мишиной. По словам Шатырко, ее "любимчиками" сразу же оказались Александр Эллерт и Андрей Рыбак. Андрей Шатырко также рассказал о своих переживаниях о том, что чувствовал себя "запасным вариантом": 

"Это все было понятно и читалось в ее глазах. Я в один момент ощутил себя запасным вариантом", — поделился мужчина. 

Напомним, что ранее героиня романтического шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный сценарист Александр Эллерт рассказали, как у них получалось скрывать отношения по окончанию проекта.  По словам актрисы, первое время после окончания "Холостячки" оказалось для пары самым тяжелым. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ксения Мишина со своим избранником спровоцировали бурное обсуждение в Сети


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lite.rbc.ua/rus/zvyozdy/ponyatno-samogo-nachala-vskrylis-tayny-shou-1609939542.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ