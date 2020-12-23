Поклонникам предлагают купить «Тину Кароль» за 1800 гривен

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Популярная артистка Тина Кароль, которая недавно порадовала поклонников коллекцией авторской обуви, созданной совместно с брендом Kachorovska, удивила еще одной новинкой. Певица представила свечи в виде самой себя, и теперь их может купить каждый желающий.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько роликов с продукцией, одну из публикаций она сопроводила чувственным стихотворением.

"Живая женщина из плоти и из крови

Из горечи, потери и обид,

Из радости и солнечного света

Вот я какая, и такой прими…"

А во втором видеоролике Тина Кароль показала, как создавались восковые ароматизированные свечи с ее изображением. Известно, что над продукцией работала команда художников, скульпторов, дизайнеров и других мастеров. На создание финального варианта им потребовалось более 700 часов.

Свеча от Тины Кароль издает запах сандала и стоит 1800 гривен. Исполнительница выпустила ее в честь 15-летия своего творчества.

Поклонники положительно отреагировали за новинку от знаменитости: "Как же это красиво, искусно и восхитительно", "Я бы не смогла зажечь эту свечу", "Наша муза и творец в одном лице", "Думаю вечер вместе с этой свечой — безумно теплый и атмосферный", "Даже не верится, что это свеча, так красиво, тонко, вау", — прокомментировали фолловеры.

Напомним, что 18 декабря популярная певица Тина Кароль представила релиз "Юбилейного альбома", который состоит из знаковых хитов артистки за всю ее 15-летнюю карьеру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появились фотографии, на которых видно, как Тина Кароль выглядит в повседневной жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!