Поклонникам предлагают купить «Тину Кароль» за 1800 гривен

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Светлана Шкурупий
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Популярная артистка Тина Кароль, которая недавно порадовала поклонников коллекцией авторской обуви, созданной совместно с брендом Kachorovska, удивила еще одной новинкой. Певица представила свечи в виде самой себя, и теперь их может купить каждый желающий.
На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала несколько роликов с продукцией, одну из публикаций она сопроводила чувственным стихотворением.
"Живая женщина из плоти и из крови
Из горечи, потери и обид,
Из радости и солнечного света
Вот я какая, и такой прими…"
А во втором видеоролике Тина Кароль показала, как создавались восковые ароматизированные свечи с ее изображением. Известно, что над продукцией работала команда художников, скульпторов, дизайнеров и других мастеров. На создание финального варианта им потребовалось более 700 часов.
Свеча от Тины Кароль издает запах сандала и стоит 1800 гривен. Исполнительница выпустила ее в честь 15-летия своего творчества.
Поклонники положительно отреагировали за новинку от знаменитости: "Как же это красиво, искусно и восхитительно", "Я бы не смогла зажечь эту свечу", "Наша муза и творец в одном лице", "Думаю вечер вместе с этой свечой — безумно теплый и атмосферный", "Даже не верится, что это свеча, так красиво, тонко, вау", — прокомментировали фолловеры.
Напомним, что 18 декабря популярная певица Тина Кароль представила релиз "Юбилейного альбома", который состоит из знаковых хитов артистки за всю ее 15-летнюю карьеру.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появились фотографии, на которых видно, как Тина Кароль выглядит в повседневной жизни.
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