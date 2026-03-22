Поклонники Чака Норриса шокированы, узнав настоящее имя актера

После новости о смерти легендарного актера и мастера боевых искусств Чака Норриса многие поклонники внезапно открыли для себя неожиданный факт: имя, под которым его знал весь мир, было лишь сценическим псевдонимом. На самом деле звезду боевиков звали Карлос Рэй Норрис.

Чак Норрис. Фото из открытых источников

Карлос Рэй Норрис родился 10 марта 1940 года. Прозвище "Чак", впоследствии ставшее его именем в кино, он получил во время службы в Воздушных Силах армии США. В 1958 году 18-летний Норрис был направлен на авиабазу Осан в Южной Корее. Именно там сослуживцы стали называть его "Чак".

Есть несколько версий происхождения этого имени. По одной из них, знакомый пояснил, что испанское имя "Carlos" на английском соответствует "Charles", сокращением от которого является "Чак". По другой версии, это было шутливое прозвище. Норрис служил в военной полиции и не летал, поэтому товарищи называли его "Ground Chuck", что переводится как "наземный Чак". Также называют фарш из говядины.

Самому Чаку Норрису новое имя понравилось. Короткое и звучное, оно хорошо запоминалось. По возвращении в США, когда Карлос Рэй начал участвовать в турнирах по карате, он уже подписывался как Чак Норрис. Когда он пришел в кино, его имя уже стало брендом.

Хотя для мира он навсегда остался Чаком Норрисом, его подлинное имя Карлос Рэй Норрис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Брюса Уиллиса действительно зовут не так, как думали фанаты актера.

Также "Комментарии" писали о том, какие настоящие имена таких известных людей, как Натали Портман, Тины Тернер и Вина Дизеля.