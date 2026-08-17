Полиция раскрыла первые обстоятельства внезапной смерти Хейден Панеттьер

Американская актриса Хейден Панеттьер, известная по роли в сериале "Герои" и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Правоохранители рассказали о первых обстоятельствах смерти и заявили, что пока не видят признаков убийства.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер. Фото: instagram / hayden panettiere

Почему умерла Хейден Панеттьер

Как сообщает NBC News со ссылкой на полицию Гринвилла в штате Южная Каролина, вызов на номер 911 поступил около 13:50 в воскресенье, 16 августа. Заявительница сообщила о сознательной женщине. На место прибыли правоохранители и медики.

"По прибытии лицу была оказана медицинская помощь. Однако лицо, которое позже идентифицировали как Гейден Панеттьер, было объявлено мертвым на месте", – говорится в заявлении полиции.

В полиции уточнили, что вызов совершила знакомая Хейден, однако ее имя пока не разглашается.

Хейден Панеттьер. Фото: instagram / hayden panettiere

Причина смерти актрисы пока не установлена или не обнародована. Несмотря на слухи о возможном убийстве Хейден Панеттьер, правоохранители подчеркнули, что предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств. Таким образом, нет оснований считать, что к трагедии причастен другой человек. Окончательные выводы должны появиться по завершении расследования.

О смерти Панеттьера публично стало известно в ночь на 17 августа. Трагедию подтвердил ее отец Скип Панеттьер.

Гейден Панеттьер оставила после себя дочь Каю-Евдокию, родившуюся в 2014 году во время ее отношений с Владимиром Кличко. Пара была вместе с 2009 года, а в 2018 разошлась. На фоне личных проблем актрисы основная опека над ребенком перешла к Кличко. Панеттьер ранее открыто рассказывала о послеродовой депрессии и борьбе с зависимостью.

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