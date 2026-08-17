Поліція розкрила нові деталі раптової смерті Гейден Панеттьєр

Американська акторка Гейден Панеттьєр, відома за роллю у серіалі "Герої" і колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, померла 16 серпня у віці 36 років. Правоохоронці розповіли про перші обставини смерті та заявили, що наразі не бачать ознак убивства.

Володимир Кличко та Гейден Панеттьєр. Фото: instagram / hayden panettiere

Чому померла Гейден Панеттьєр

Як повідомляє NBC News з посиланням на поліцію Грінвілла у штаті Південна Кароліна, виклик на номер 911 надійшов близько 13:50 у неділю, 16 серпня. Заявниця повідомила про непритомну жінку. На місце прибули правоохоронці та медики.

"Після прибуття особі було надано медичну допомогу. Однак, особу, яку пізніше ідентифікували як Гейден Панеттьєр, було оголошено мертвою на місці", – йдеться у заяві поліції.

У поліції уточнили, що виклик здійснила знайома Гейден, однак її ім'я поки не розголошують.

Гейден Панеттьєр. Фото: instagram / hayden panettiere

Причина смерті акторки наразі не встановлена або не оприлюднена. Попри чутки про можливе вбивство Гейден Панеттьєр, правоохоронці наголосили, що попереднє розслідування не виявило ознак насильницької смерті чи підозрілих обставин. Таким чином, наразі немає підстав вважати, що до трагедії причетна інша людина. Остаточні висновки мають з'явитися після завершення розслідування.

Про смерть Панеттьєр публічно стало відомо в ніч на 17 серпня. Трагедію підтвердив її батько Скіп Панеттьєр.

Гейден Панеттьєр залишила по собі доньку Каю-Євдокію, яка народилася у 2014 році під час її стосунків з Володимиром Кличком. Пара була разом з 2009 року, а у 2018-му розійшлася. На тлі особистих проблем акторки основна опіка над дитиною перейшла до Кличка. Панеттьєр раніше відкрито розповідала про післяпологову депресію та боротьбу з залежністю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як виглядає дочка Кличка та Панеттьєр Кая-Євдокія Кличко та де вона живе.