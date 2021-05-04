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Главная Новости Звезды персона Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram
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Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram

Певица удивила фанатов фотосессией в белье

сегодня, 18:20
Автор:

Елизавета Черных

Популярная певица Билли Айлиш установила рекорд в социальной сети Instagram, пишет "УНИАН". 

Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram

Билли Айлиш - фото из открытых источников

Накануне американская звезда опубликовала снимки с фотосессии для глянцевого журнала  Vogue. Там она снялась в белье, чем и удивила своих поклонников, ведь ранее Айлиш не принимала участия в подобных съемках.  

Некоторые фотографии собрали более 20 миллионов лайков, тем самым установив рекорд в социальной сети.

В интервью изданию Билли призналась, что сейчас ей стало проще самовыражаться.

Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram - фото 2

"Так как мир видит меня, я не чувствовала себя желанной. Но со мной так всю жизнь, не думаю, что это из-за популярности", — отметила певица.

Напомним, 2 мая исполнительница поделилась в Сети весьма пикантными снимками с фотосессии для модного британского журнала Vogue. Кардинальная перемена в имидже кумира удивила многих.

Вся фотосессия выполнена в бежево-розовых тонах. На каждой из фотографий Билли Айлиш одета в разные наряды, однако все они в той или иной степени весьма откровенны.

Корсеты с глубокими декольте подчеркивают грудь 19-летней певицы, а колготы и чулки, в которых она позирует на фото, визуально удлиняют и без того впечатляющие ноги. Разумеется, привлекает к себе внимание и идеальный блонд, который кардинально отличается от прежних цветных прядей исполнительницы.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье. 

24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/polugolaya-billi-aylish-ustanovila-rekord-v-instagram-11409412.html
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