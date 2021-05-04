Полуголая Билли Айлиш установила рекорд в Instagram

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Елизавета Черных
Популярная певица Билли Айлиш установила рекорд в социальной сети Instagram, пишет "УНИАН".
Билли Айлиш - фото из открытых источников
Накануне американская звезда опубликовала снимки с фотосессии для глянцевого журнала Vogue. Там она снялась в белье, чем и удивила своих поклонников, ведь ранее Айлиш не принимала участия в подобных съемках.
Некоторые фотографии собрали более 20 миллионов лайков, тем самым установив рекорд в социальной сети.
В интервью изданию Билли призналась, что сейчас ей стало проще самовыражаться.
Напомним, 2 мая исполнительница поделилась в Сети весьма пикантными снимками с фотосессии для модного британского журнала Vogue. Кардинальная перемена в имидже кумира удивила многих.
Вся фотосессия выполнена в бежево-розовых тонах. На каждой из фотографий Билли Айлиш одета в разные наряды, однако все они в той или иной степени весьма откровенны.
Корсеты с глубокими декольте подчеркивают грудь 19-летней певицы, а колготы и чулки, в которых она позирует на фото, визуально удлиняют и без того впечатляющие ноги. Разумеется, привлекает к себе внимание и идеальный блонд, который кардинально отличается от прежних цветных прядей исполнительницы.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что популярная модель и бывшая порноактриса Лана Роудс восхитила поклонников новыми фото в очень откровенном платье.
24-летняя американская модель и бывшая звезда фильмов с рейтингом 18+ сейчас активно работает над своей страницей в социальной сети Инстаграм. Там за Амар Мепл (настоящее имя Ланы) следят почти 15 миллионов поклонников.
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