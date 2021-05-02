Корсет и чулки: Билли Айлиш поделилась откровенными снимками (ФОТО)

Почитатели творчества известной певицы Билли Айлиш ликуют. 2 мая исполнительница поделилась в Сети весьма пикантными снимками с фотосессии для модного британского журнала Vogue. Кардинальная перемена в имидже кумира удивила многих.



Билли Айлиш удивила фанатов откровенной фотосессией. Фото: Vogue

Вся фотосессия выполнена в бежево-розовых тонах. На каждой из фотографий Билли Айлиш одета в различные наряды, однако все они в той или иной степени весьма откровенны.

Корсеты с глубоким декольте подчеркивают грудь 19-летней певицы, а колготы и чулки, в которых она позирует на разных фото, визуально удлиняют и без того впечатляющие ноги. Разумеется, привлекает к себе внимание идеальный блонд — что кардинально отличается от прежних цветных прядей исполнительницы.

При этом в целом представленный образ Билли Айлиш колеблется где-то на тонкой грани между иконой моды Мэрилин Монро и звездой поп-эстрады Леди Гагой.

Судя по обложке, интервью певицы для Vogue увидит свет в июне 2021 года. Заголовок материала гласит "Это все о том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо", что достаточно интригующе.

Особых комментариев по поводу своей фотосессии певица в личном Instagram-блоге не давала. Исключение составила лишь последний опубликованный Билли снимок, где она позирует в черном корсете. Исполнительница отмечает, что ей нравятся получившиеся фото, и призывает поклонников воплощать желаемое в жизнь, не обращая внимания на любые преграды.

"Ты выглядишь прекрасно!", "Воздуха мне", "Кто-то должен объехать людей и помочь поднять им челюсти с пола", "Где подевалась моя гетеросексуальность?", "Королева" — тысячи поклонников со всего мира, не сдерживаясь в выражениях, выражают свой восторг от увиденных фотографий Билли Айлиш.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими кардинальными изменениями имиджа украинцев удивила звезда "Квартала 95" Елена Кравец.

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