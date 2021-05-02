Корсет и чулки: Билли Айлиш поделилась откровенными снимками (ФОТО)

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Вечканова Елена
Почитатели
творчества известной певицы Билли Айлиш ликуют. 2 мая исполнительница поделилась
в Сети весьма пикантными снимками с фотосессии для модного британского журнала Vogue. Кардинальная перемена в имидже кумира удивила
многих.
Билли Айлиш удивила фанатов откровенной фотосессией. Фото: Vogue
Вся фотосессия
выполнена в бежево-розовых тонах. На каждой из фотографий Билли Айлиш одета в
различные наряды, однако все они в той или иной степени весьма откровенны.
Корсеты с
глубоким декольте подчеркивают грудь 19-летней певицы, а колготы и чулки, в
которых она позирует на разных фото, визуально удлиняют и без того впечатляющие
ноги. Разумеется, привлекает к себе внимание идеальный блонд — что кардинально отличается от прежних цветных прядей исполнительницы.
При этом в целом представленный образ Билли Айлиш колеблется где-то на тонкой грани между иконой моды Мэрилин Монро и звездой поп-эстрады Леди Гагой.
Судя по обложке, интервью певицы для Vogue увидит свет в июне 2021 года. Заголовок материала гласит "Это все о том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо", что достаточно интригующе.
Особых комментариев
по поводу своей фотосессии певица в личном Instagram-блоге не давала. Исключение составила лишь последний опубликованный Билли
снимок, где она позирует в черном корсете. Исполнительница отмечает, что ей
нравятся получившиеся фото, и призывает поклонников воплощать желаемое в жизнь,
не обращая внимания на любые преграды.
"Ты выглядишь
прекрасно!", "Воздуха мне", "Кто-то должен объехать людей и помочь поднять им
челюсти с пола", "Где подевалась моя гетеросексуальность?", "Королева" — тысячи
поклонников со всего мира, не сдерживаясь в выражениях, выражают свой восторг
от увиденных фотографий Билли Айлиш.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какими кардинальными изменениями имиджа украинцев удивила звезда "Квартала 95" Елена Кравец.
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