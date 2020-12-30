Полуобнаженная MARUV здвувала фанатов дерзким образом снегурочки

Скандальная украинская исполнительница MARUV порадовала поклонников предновогодней фотосессией. На этот раз певица стала современной и соблазнительной снегурочкой для взрослых. Фото со съемок MARUV опубликовала на личной Instagram-странице.

MARUV показала откровенные предновогодние фото. Фото: instagram.com/maruvofficial

Фотосессия получилась очень откровенной. На фотографиях девушка одета в красный боди и яркие чулки такого же цвета. На руках у звезды — красные перчатки, на голове — праздничная шляпа Санты. Волосы у Марув тоже красного цвета.



Минимум одежды подчеркивает красивую фигуру певицы.

Еще на одном фото MARUV сидит на коленях у молодого и стильного Санты Клауса в темных очках. На заднем фоне красуются две привлекательные девушки в черных нарядах.

Читатели оценили фотографии эпатажной певицы. Под постами сразу появились положительные комментарии: "Какая красавица", "Вау, круто", "Красный вам подходит", "Аня, вы блестящий бриллиант среди окружающей обыденности и пресности", — написали поклонники.

Напомним, что ранее популярную актрису, звезду американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон раскритиковали за новогоднюю елочную игрушку. На своей странице в Instagram-Stories знаменитость опубликовала фотографию деревянной елочной игрушки на которой было написано "Наша первая пандемия 2020". Но актриса не уточнила, была ли это ее игрушка, или она просто где-то ее увидела. Фоловеры звезды сразу же раскритиковали этот снимок, отметив, что "праздновать" пандемию, в результате которой погибло очень много людей, недопустимо и бестактно.

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