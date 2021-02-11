Популярная TikTok-блогерша совершила суицид

Блогер Дажария Шаффер покончила с собой - фото: @dazhariaa

Известная в TikTok американская блогерша Дажария Шаффер, которой удалось собрать миллионную аудиторию, покончила жизнь самоубийством. Девушке было всего 18 лет.

В социальной сети блогерша была более известна под ником Dee. На её аккаунт в TikTok был подписан 1,6 миллиона человек. В основном девушке снимала развлекательные видео и челленджи. Нередко в её роликах появлялись её родственники и друзья.

В Сети она показывала свою счастливую жизнь, и ничего не предвещало беды. Однако накануне смерти она опубликовала в одной из соцсетей видео и сообщила, что это её последний пост. Вскоре Дажарии не стало. Известно, что девушка повесилась. Это подтвердил в Сети отец Шаффер.

"Моя дочь Дажария рано ушла от нас, и ее призвали летать с ангелами. Она была моим маленьким лучшим другом, и я никоим образом не был готов похоронить своего ребенка", — написал отец погибшей девушки.

О причинах, которые могли подтолкнуть девушку на такой шаг, ничего неизвестно. Предсмертной записки Дажария не оставила и о своих намерениях совершить суицид никому не сообщала. Её отец также отметил, что совсем недавно дочь была очень счастлива, когда он вернулся из поездки. Он уверен, что если бы она рассказала ему о том, что ее беспокоит, они вместе нашли бы правильное решение. Но о своих проблемах по каким-то причинам юная блогерша не рассказала никому.

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