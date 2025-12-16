"Посадили молодую явину": как выглядит могила Степана Гиги (ВИДЕО)

Во Львове 15 декабря прошло прощание с легендарным украинским певцом, народным артистом Украины Степаном Гигой. После общегородской церемонии на площади Рынок и прощания в Гарнизонном храме тело артиста похоронили на Лычаковском кладбище, где покоятся многие видные деятели украинской культуры.

Степан Гига. Фото из открытых источников

Сразу после похорон поклонники исполнили символическое "песное завещание" музыканта, а на его могиле посадили дерево. Степан Гига завещал похоронить именно во Львове. Певец нашел последнее убежище на 75-м поле Лычаковского кладбища, рядом с другими известными украинцами.

Провести артиста в последний путь пришли сотни людей: поклонники, коллеги, представители культурного сообщества. На церемонии присутствовали и самые близкие родные певца, в частности жена Галина, дочь Квитослава и сын Степан.

Как выглядит могила Степана Гиги

В настоящее время место захоронения оформлено сдержанно и символично. На могиле был установлен крест и табличка с датами рождения и смерти, а также портрет певца. Землю покрывают многочисленные цветы, которые приносят поклонники из разных регионов Украины.

Сразу после захоронения на могиле появилось молодое дерево, привезенное из Закарпатья. Это связано со строчками популярной песни Степана Гиги: "На могиле моей посадите молодую яворину. И не плачьте за мной, за мной заплачет родня".

Посадили дерево на могиле Степана Гиги

Посадили дерево на могиле Степана Гиги

Однако украинцы обратили внимание, что посаженное дерево хвойное, вероятно, ель, тогда как яворина является лиственным деревом. Под сообщением в комментариях они указали на ошибку.

"У Степана Гиги в песнях была яворина (клен), это для многих символ. А посадили елку. Может, стоило немного поинтересоваться, прежде чем делать такие вещи".

"Это не яворина. Яворина – лиственное дерево, а не хвойное".

В комментариях некоторые из пользователей указали, что "посадили ель сейчас, которую привезли из Закарпатья. Весной посадят саму яворину".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львове тысячи людей прощались со Степаном Гигой.

Также "Комментарии" писали, что в ноябре певцу прямо перед концертами стало плохо.